Додано: Чет 29 гру, 2022 22:07

Starikan написав: detroytred написав: Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розу Україниміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.

Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.

В перемовинах теж неможливий компроміс. Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розу Україниміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.В перемовинах теж неможливий компроміс.

А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх) А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх)

Як я вже не раз стверджував раніше -- нічого іншого, як битися (воювати і воювати) далі.Але в нас - в якості захисту країни від нападу ворога. Ключові слова -- захисту і нападу.В орків - в якості збереження влади (можновладців) та щоб не нести покарання за агресію, не платити репарації. Ну і частково (бо все ж таки вголос ніхто не озвучують) - щоб оркостан, скажемо м'яко, не розвалився.В будь-якому разі програвший заплатить по повній...Програвати не можемо дозволити собі ні ми, ні вони!Але й навіть виграш може стати переможцю пірровою перемогою.Тому тупічок-с.З якого нема виходу, окрім битися далі.Тому й кажу, що якийсь хитрий план аля *купити*-*домовитися* (за амністію, за обіцянку влади) з якимось орківськими можновладцями, які посунуть пуйла -- це самий ефективний вихід для усього світу.Але ніхто вже нікому не вірить.Да й гебешники у владі в орків.Все залежить від Заходу...Україна однозначно вирішила битися до кінця, тобто до перемоги. Саме до перемоги.Захід поки демонструє, що головне -- допомогти Україні захиститися.Не перемогти, а саме лише захиститися. Не надає зброї достатньої для наступу далі й далі.Тобто саме Захід повинен дозріти для перемоги (України) над оркостаном = до програшу оркостану.Сподіваюсь, що Захід саме до цього поки готується.А промовинами про невиграш рфії лише присиплює її увагу.Готується ж до поразки рфії.Іншовекторний італієць же застерігає, що поразка = удари ЯЗ.Кітайці ж курять бамбук... І нашим, і вашим. Попередили пуйла про ЯЗ, але в реалі навіженому і Ко пофіг. Кремлівські старці схоже перейшли рубікон.Тому його в світі частково ігнорять. Але зробити нічого не можуть. Маю надію - поки.*Схоже* (перейшли рубікон) -- бо все ж таки аміак, зерно, газ он намагаються --- тобто мають надію, що їх пробачить Захід.А Схід і овсім героями визначить.По суті всі!! чекають, що буде, коли пуйло і Ко остаточно постане перед фактом, що виграти вони не в стані, тобто програли.Пуйло ж звісно буде відтягувати цей момент, навіть коли сам здогадується)) про це.Україна ж бажає прискорити цей момент (бо несе втрати більше за всіх), тому й прохає зброю.Життя йде.Навіть чемпіонат світу з футболу пройшов))Питання лише в ціні і хто скільки платить. За перемогу, за поразку. Ринок))