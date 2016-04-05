Додано: Чет 29 гру, 2022 22:42

Starikan написав: detroytred написав: Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.

Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.

В перемовинах теж неможливий компроміс. Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.В перемовинах теж неможливий компроміс.

А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх) А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх)

1.Все варианты развития событий ТОЛЬКО за ЗСУ.2.Большой пробел в экономике.3.Теперь те, кто стоял за уничтожением ВПК диктуют условия.(Запад, США, РФ)4.23 год самый "интересный" - теперь все ставки только на свои производственные возможности(которых фактически НЕТ в том виде, что были, и хотелось бы. ПО выстраивал на этом "свой бизнес", и с этим далеко не всё так райдужно)5. Ракетостроение, Авиастроение, танкостроение, судостроение, автостроение, сталеплавильные заводы, заводы с замкнутым циклом, ... - швах.По сути Войны с такими масштабами, и применением вооружения мир ещё не видел. По сути уже большие проблемы с энергетикой.6. Критическая точка в том, что наши и РФские производственные возможности значительно отличаются.7. Орки уже значительно форсируют производства вооружения. Да плюс им продаёт Иран, Южная Корея.(по сути те, кто продавал и раньше, но уже через третьи страны).8. Именно по этим причинам бюджет 23го года "на оборонку" - вот с этого места начинается трагедия,... - на что и указывал ранее.9. Идёт Война усё говно даже не хочется озвучивать - но ОНО УЖЕ плывёт через верх........................................................................