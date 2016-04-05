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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3142314331443145
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:42

  Starikan написав:
  detroytred написав: Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.
Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.
В перемовинах теж неможливий компроміс.

А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх)

viewtopic.php?p=5523309#p5523309
1.Все варианты развития событий ТОЛЬКО за ЗСУ.

2.Большой пробел в экономике.

3.Теперь те, кто стоял за уничтожением ВПК диктуют условия.(Запад, США, РФ)

4.23 год самый "интересный" - теперь все ставки только на свои производственные возможности(которых фактически НЕТ в том виде, что были, и хотелось бы. ПО выстраивал на этом "свой бизнес", и с этим далеко не всё так райдужно)

5. Ракетостроение, Авиастроение, танкостроение, судостроение, автостроение, сталеплавильные заводы, заводы с замкнутым циклом, ... - швах.
По сути Войны с такими масштабами, и применением вооружения мир ещё не видел. По сути уже большие проблемы с энергетикой.

6. Критическая точка в том, что наши и РФские производственные возможности значительно отличаются.

7. Орки уже значительно форсируют производства вооружения. Да плюс им продаёт Иран, Южная Корея.(по сути те, кто продавал и раньше, но уже через третьи страны).

8. Именно по этим причинам бюджет 23го года "на оборонку" - вот с этого места начинается трагедия,... - на что и указывал ранее. :x :evil:

9. Идёт Война усё говно даже не хочется озвучивать - но ОНО УЖЕ плывёт через верх.
.......................................................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?

победа над державой, обладающей ядерним оруживанием сдерживания.
даний вид оружия дает сигнали противнику об умеренности и сдерживания своих аппетитов.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:46

  otg написав:Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?

:mrgreen: :mrgreen: :lol:
Включайте свою.
Тем более, для московии это далеко не впервой.
(рекомендую обратиться к истории)
Kudrjavuy
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