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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:42
viewtopic.php?p=5523309#p5523309
1.Все варианты развития событий ТОЛЬКО за ЗСУ.
2.Большой пробел в экономике.
3.Теперь те, кто стоял за уничтожением ВПК диктуют условия.(Запад, США, РФ)
4.23 год самый "интересный" - теперь все ставки только на свои производственные возможности(которых фактически НЕТ в том виде, что были, и хотелось бы. ПО выстраивал на этом "свой бизнес", и с этим далеко не всё так райдужно)
5. Ракетостроение, Авиастроение, танкостроение, судостроение, автостроение, сталеплавильные заводы, заводы с замкнутым циклом, ... - швах.
По сути Войны с такими масштабами, и применением вооружения мир ещё не видел. По сути уже большие проблемы с энергетикой.
6. Критическая точка в том, что наши и РФские производственные возможности значительно отличаются.
7. Орки уже значительно форсируют производства вооружения. Да плюс им продаёт Иран, Южная Корея.(по сути те, кто продавал и раньше, но уже через третьи страны).
8. Именно по этим причинам бюджет 23го года "на оборонку" - вот с этого места начинается трагедия,... - на что и указывал ранее.
9. Идёт Война усё говно даже не хочется озвучивать - но ОНО УЖЕ плывёт через верх.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:46
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