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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38
Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
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otg
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:46
otg написав:
Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
победа над державой, обладающей ядерним оруживанием сдерживания.
даний вид оружия дает сигнали противнику об умеренности и сдерживания своих аппетитов.
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Goodman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:52
otg написав:
Очередная неудача рашистских обстрелов. Кстати, я готовился на много дольше. Прапор две тачки с элетро подогнал. Ну в принципе прав. Потом продаст. На самом деле еще 2-а обстрела, не больше и рашисты сдулись. Если честно я немного переживал, но температура в доме ниже 18 не опустилась. В основном 20-22 как обычно в невоенные годы. Деньги особенно роли не играют. Но в принципе как и в прошлые года. Если выстоим январь, считай отопительный сезон прошли. Я уже говорил, проще тем кто от центрального отопления запитан, даже если грохнут электроэнергию, вас запитают от генераторов или когенерегеративных установок.
у меня сегодня электрику выключили по графику в 15:00, потом в18:00 включили и в 19 вырубили до 22, бедные аккумуляторы, из 3х - 1 сдох, пришлось переходить на 24в упс...
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:54
otg написав:
Здесь хоть кто то понимает?
Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.
На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д.
Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів.
Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
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Hotab
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:13
Игорь Алексеевич написав:
Хотя не факт, что и после него к Власти не прийдёт пуйло №2, сейчас генетика продвинулась хорошо вперёд.
Могу спорить что не прийдет
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otg
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:19
Kudrjavuy написав:
Да плюс им продаёт Иран, Южная
Корея.(по сути те, кто продавал и раньше, но уже через третьи страны).
Точно Южная Корея, не Северная?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:20
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:27
otg написав:
Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
Так само, як Афган чи В'єтнам.
Рота закрив та пішов...
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:30
Hotab написав: otg написав:
Здесь хоть кто то понимает?
Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.
На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д.
Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів.
Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
Ви до волі наівний. Ви що не розумієте що як тільки буде поразка з розгромним рахунком, цей ідіот піде на все? Що стосується дешевих ресурсів, та знедолиння економіки, то це в далекій перспективі, і то.... Ви розмірковуєте про заключення мира з нормальною людиною. Де Ви ії бачите в раші? І хоч пише мій россійский товарищ "что многие этот весь бред не поддерживают, но боятся....", але с др. сторони багато хто до сіх пір любить тов. Пу. Не то що багато, а більшинство. Ну добре, вийдем ми на кордони, а далі?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:32
sergey_sryvkin написав: otg написав:
Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
Так само, як Афган чи В'єтнам.
Рота закрив та пішов...
Скільки тобі років? Ти помниш В'єтнам, або Афган? Навіть діло не в помниш, а політична ситувція.....
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