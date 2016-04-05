RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 31433144314531463147>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
otg
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?

победа над державой, обладающей ядерним оруживанием сдерживания.
даний вид оружия дает сигнали противнику об умеренности и сдерживания своих аппетитов.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5584
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:52

  otg написав:Очередная неудача рашистских обстрелов. Кстати, я готовился на много дольше. Прапор две тачки с элетро подогнал. Ну в принципе прав. Потом продаст. На самом деле еще 2-а обстрела, не больше и рашисты сдулись. Если честно я немного переживал, но температура в доме ниже 18 не опустилась. В основном 20-22 как обычно в невоенные годы. Деньги особенно роли не играют. Но в принципе как и в прошлые года. Если выстоим январь, считай отопительный сезон прошли. Я уже говорил, проще тем кто от центрального отопления запитан, даже если грохнут электроэнергию, вас запитают от генераторов или когенерегеративных установок.

у меня сегодня электрику выключили по графику в 15:00, потом в18:00 включили и в 19 вырубили до 22, бедные аккумуляторы, из 3х - 1 сдох, пришлось переходить на 24в упс...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8250
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Здесь хоть кто то понимает?

Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.

На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д.
Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів.
Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:13

  Игорь Алексеевич написав:Хотя не факт, что и после него к Власти не прийдёт пуйло №2, сейчас генетика продвинулась хорошо вперёд.
Могу спорить что не прийдет
otg
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Да плюс им продаёт Иран, Южная Корея.(по сути те, кто продавал и раньше, но уже через третьи страны).

Точно Южная Корея, не Северная?
yanyura
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
6
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:20

Титанам з Бахмуту!!!
http://youtu.be/7AYy77bxaB0
V2
4
 
Повідомлень: 7785
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:27

  otg написав:Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?

Так само, як Афган чи В'єтнам.
Рота закрив та пішов...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 19.02.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:30

  Hotab написав:
  otg написав:Здесь хоть кто то понимает?

Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.

На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д.
Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів.
Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
Ви до волі наівний. Ви що не розумієте що як тільки буде поразка з розгромним рахунком, цей ідіот піде на все? Що стосується дешевих ресурсів, та знедолиння економіки, то це в далекій перспективі, і то.... Ви розмірковуєте про заключення мира з нормальною людиною. Де Ви ії бачите в раші? І хоч пише мій россійский товарищ "что многие этот весь бред не поддерживают, но боятся....", але с др. сторони багато хто до сіх пір любить тов. Пу. Не то що багато, а більшинство. Ну добре, вийдем ми на кордони, а далі?
otg
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:32

  sergey_sryvkin написав:
  otg написав:Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?

Так само, як Афган чи В'єтнам.
Рота закрив та пішов...
Скільки тобі років? Ти помниш В'єтнам, або Афган? Навіть діло не в помниш, а політична ситувція.....
otg
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31433144314531463147>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109886
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.