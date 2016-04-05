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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:40
Hotab написав: otg написав:
Здесь хоть кто то понимает?
Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.
На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д.
Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів.
Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
Рфія вже визнала своїми захоплені території.
І якщо окуповані нові та ОРДЛО ще так-сяк може й зможуть забовтати, то Крим - як?
Імхо -- з дій пуйла все більше видно, що він не відступиться.
Він може й сам вже розуміє, що програв.
Питання у тому, коли він буде не змозі приховувати факт (Факт програшу рашки), то, що він буде робити?!
Сдаватися чи застосовувати ЯЗ.
До того ж, як він подасть оркам оте "повернення до світової спільноти" -- коли ця цивилізована спільнота для них і є ворогами?
Тобто переможцю запропонувати рашці по суті нічого.
Окрім -- не добивати))
А на цей варіант у них ЯЗ.
Тобто навіть цього неможливо запропонувати.
Які ж перемовини? Про що?
Тому рашка й торочить тільки про нашу сдачу їм...
А це ніяк вже для нас.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:41
З 38 хвилини актуально про "послицю" сексологиню і жахливу кадрову політику діючої влади - причини і наслідки.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:44
yanyura написав: Kudrjavuy написав:
Да плюс им продаёт Иран, Южная
Корея.(по сути те, кто продавал и раньше, но уже через третьи страны).
Точно Южная Корея, не Северная?
Спасибо.
Исправил.
Хотя(этот пост можно удалить потом), и Южная - там, "очень хитро" завязано с РФ по родословной с министрами обороны,...
- Да и коррупция там, сродни нашей, если не похлеще.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:55
detroytred написав:
Питання у тому, коли він буде не змозі приховувати факт (Факт програшу рашки), то, що він буде робити?!
Сдаватися чи застосовувати ЯЗ.
А що йому дасть застосування ЯЗ?
Вона є хіба що фактором стримування проти дій на територіх кацапстану, типу, якщо туди не лізти, то до ЯЗ, можливо, не дійде.
Але якщо вони застосують ЯЗ задля захоплення України, то це буде чіткий сигнал світу - пацієнт нєвмєняєм і є загрозою для всього світу. Після цього загрозу треба ліквідувати, іншого шляху не буде.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:55
Schmit написав:
З 38 хвилини актуально про "послицю" сексологиню і жахливу кадрову політику діючої влади - причини і наслідки.
а тут про дрони, "єдиний блог", і не тільки
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:03
detroytred написав:
Рфія вже визнала своїми захоплені території.
І якщо окуповані нові та ОРДЛО ще так-сяк може й зможуть забовтати, то Крим - як?
В том то и дело, что он отрубил себе дорогу назад. Я всегда говорил что решение вопроса войны Рф против Украины может быть только Россия. Нормальная Россия. Они должны отобрать власть у идиотов и тогда это положит конец войне. Я практик и прагматик. Я не могу рассуждать как прапорщики или ПТУшники. Вот типа мы выйдем на границы Украины и все.... Какой нафиг фсе? Вы что не понимаете? Победа Украины может наступить только в двух версиях. В РФ нормальная власть или мы взяли Москву. Другого не дано, или другое из обл. фантастики. Кто имеет мозги -думайте.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:05
otg написав:
Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
Победа над ядерной державой возможна только в ядерной войне.
Мне тоже кажется, что многие здесь этого не понимают (долго сдерживался).
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:06
sergey_sryvkin написав:
А що йому дасть застосування ЯЗ?
Вона є хіба що фактором стримування проти дій на територіх кацапстану, типу, якщо туди не лізти, то до ЯЗ, можливо, не дійде.
Але якщо вони застосують ЯЗ задля захоплення України, то це буде чіткий сигнал світу - пацієнт нєвмєняєм і є загрозою для всього світу. Після цього загрозу треба ліквідувати, іншого шляху не буде.
Не надо быть на столько наивным. Если б РФ считали вменяемой власть, ее давно бы нейтрализовали. Цивилизованный мир боится ядерной катастрофы, которую может устроить невменяемый лидер РФ.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09
sergey_sryvkin написав: detroytred написав:
Питання у тому, коли він буде не змозі приховувати факт (Факт програшу рашки), то, що він буде робити?!
Сдаватися чи застосовувати ЯЗ.
А що йому дасть застосування ЯЗ?
Вона є хіба що фактором стримування проти дій на територіх кацапстану, типу, якщо туди не лізти, то до ЯЗ, можливо, не дійде.
Але якщо вони застосують ЯЗ задля захоплення України, то це буде чіткий сигнал світу - пацієнт нєвмєняєм і є загрозою для всього світу. Після цього загрозу треба ліквідувати, іншого шляху не буде.
Тільки навіжений безумець допетрив анексувати захоплені території...
Тому варіант Афганістану, В'єтнаму неможливий.
За великим рахунком Захід відтерміновує час, коли пуйло постане перед фактом програшу (неможливо буде це приховувати).
Єдиний варіант, окрім застосування ЯЗ, це й далі воювати зі своєї території. Нескінченно. Але час такої безрезультатнох війни буде вказувати саме на факт поразки.
А ЯЗ ... покаже всім кузькіну мать і дасть шанс, що з безумцем нічого й зв'язуватись. Стіна.
Тоді у Заходу буде питання -- відповідати чи ні ударом на повне знищення.
Бо оголошене Заходом знищення Чорноморського флоту і т.д. - це для пуйла пофіг.
Імхо звісно.
А поки Захід не квапиться ... щось міняти. Пуйло не квапиться сдаватися або ЯЗ.
В нас же й овсім вибору нема. Тільки захищатися та потроху просуватися, нагадуючи про необхідність! зброї.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:15
detroytred написав: sergey_sryvkin написав: detroytred написав:
Питання у тому, коли він буде не змозі приховувати факт (Факт програшу рашки), то, що він буде робити?!
Сдаватися чи застосовувати ЯЗ.
А що йому дасть застосування ЯЗ?
Вона є хіба що фактором стримування проти дій на територіх кацапстану, типу, якщо туди не лізти, то до ЯЗ, можливо, не дійде.
Але якщо вони застосують ЯЗ задля захоплення України, то це буде чіткий сигнал світу - пацієнт нєвмєняєм і є загрозою для всього світу. Після цього загрозу треба ліквідувати, іншого шляху не буде.
Тільки навіжений безумець допетрив анексувати захоплені території...
Тому варіант Афганістану, В'єтнаму неможливий.
За великим рахунком Захід відтерміновує час, коли пуйло постане перед фактом програшу (неможливо буде це приховувати).
Єдиний варіант, окрім застосування ЯЗ, це й далі воювати зі своєї території. Нескінченно. Але час такої безрезультатнох війни буде вказувати саме на факт поразки.
А ЯЗ ... покаже всім кузькіну мать і дасть шанс, що з безумцем нічого й зв'язуватись. Стіна.
Тоді у Заходу буде питання -- відповідати чи ні ударом на повне знищення.
Бо оголошене Заходом знищення Чорноморського флоту і т.д. - це для пуйла пофіг.
Імхо звісно.
А поки Захід не квапиться ... щось міняти. Пуйло не квапиться сдаватися або ЯЗ.
В нас же й овсім вибору нема. Тільки захищатися та потроху просуватися, нагадуючи про необхідність! зброї.
Захід просто намного умнее Вас. Звыняйте. Если б я не был гражданином Украины, поступал точно так же.
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