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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:20
otg написав:
Вы что не понимаете?
Мій доступ до інформації, якою володіють тільки вищі посадові особи країн та спецслужби, не дозволяє робити категоричних тверджень.
Тому я даю шанс (хоч і невеличкий) будь-яким сценаріям.
Захід, коли так став нам на допомогу, хоч на щось же розраховував?
Тим паче що в нас стільки АЕС.
Міг би злити нас, виставивши червоними лініями кордон НАТО.
Ніж ризикувати торкнути так сильно безумця.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 30 гру, 2022 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:26
otg написав: detroytred написав: sergey_sryvkin написав:
А що йому дасть застосування ЯЗ?
Вона є хіба що фактором стримування проти дій на територіх кацапстану, типу, якщо туди не лізти, то до ЯЗ, можливо, не дійде.
Але якщо вони застосують ЯЗ задля захоплення України, то це буде чіткий сигнал світу - пацієнт нєвмєняєм і є загрозою для всього світу. Після цього загрозу треба ліквідувати, іншого шляху не буде.
Тільки навіжений безумець допетрив анексувати захоплені території...
Тому варіант Афганістану, В'єтнаму неможливий.
За великим рахунком Захід відтерміновує час, коли пуйло постане перед фактом програшу (неможливо буде це приховувати).
Єдиний варіант, окрім застосування ЯЗ, це й далі воювати зі своєї території. Нескінченно. Але час такої безрезультатнох війни буде вказувати саме на факт поразки.
А ЯЗ ... покаже всім кузькіну мать і дасть шанс, що з безумцем нічого й зв'язуватись. Стіна.
Тоді у Заходу буде питання -- відповідати чи ні ударом на повне знищення.
Бо оголошене Заходом знищення Чорноморського флоту і т.д. - це для пуйла пофіг.
Імхо звісно.
А поки Захід не квапиться ... щось міняти. Пуйло не квапиться сдаватися або ЯЗ.
В нас же й овсім вибору нема. Тільки захищатися та потроху просуватися, нагадуючи про необхідність! зброї.
Захід просто намного умнее Вас. Звыняйте. Если б я не был гражданином Украины, поступал точно так же.
А Ви конкретно вкажіть, що такого набагато невумного я ось тут виклав.
Конкретно.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:41
detroytred написав:
А Ви конкретно вкажіть, що такого набагато невумного я ось тут виклав.
Конкретно.
Да при чому тут Ви? Ви такий як всі. Не надувайте щоки що Ви шось знаєте що другі не знають
Це смішно. То що я написав вище це аксіома, та не підлягає якомусь обговоренню. Хіба що якомусь тупому створінню, яке не сприймає реальність.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:47
otg написав: detroytred написав:
А Ви конкретно вкажіть, що такого набагато невумного я ось тут виклав.
Конкретно.
Да при чому тут Ви? Ви такий як всі. Не надувайте щоки що Ви шось знаєте що другі не знають
Це смішно. То що я написав вище це аксіома, та не підлягає якомусь обговоренню. Хіба що якомусь тупому створінню, яке не сприймає реальність.
Перефразую спеціально для Вас: яка конкретно думка чи твердження в отому повідомленні спонукала Вас написати оцю аксіому? Конкретно. Не треба зливатися. Вкажіть.
І з якого дива Ви взяли, що я вважаю себе більш обізнаним?
Да ще й щоки надуваю.
Ви щось зплутали, це Ви, а не я, робите категоричні твердження та оцінюєте інших форумчан.
Саме Ви!
А не я.
Оте створіння - це саме ви.
І це вже аксіома.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:50
detroytred написав:
І з якого дива Ви взяли, що я вважаю себе більш обізнаним?
detroytred написав:
Мій доступ до інформації, якою володіють тільки вищі посадові особи країн та спецслужби, не дозволяє робити категоричних тверджень.
Це писали не Ви?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:52
otg написав: detroytred написав:
І з якого дива Ви взяли, що я вважаю себе більш обізнаним?
detroytred написав:
Мій доступ до інформації, якою володіють тільки вищі посадові особи країн та спецслужби, не дозволяє робити категоричних тверджень.
Це писали не Ви?
Я. І що не так?
Дуже цікаво: поясніть яким чином це може свідчити про вважання себе більш обізнаним???
Навпаки ж.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 30 гру, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:54
detroytred написав:
Я. І що не так?
Да все так. Читайте вище
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:58
otg написав: detroytred написав:
Я. І що не так?
Да все так. Читайте вище
Яким чином це хоть якось може свідчити про те, що я начебто вважаю себе більш обізнаним???
Навпаки ж. Стверджую, що не маю доступу до інформації. Бо нею володіють тільки найвищі посадові особи країн та спецслужби.
Тому й не роблю категоричних тверджень та даю шанс будь-яким версіям (інших форумчан).
Ви закиди негативні робите, а підтверджень -- нуль.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 30 гру, 2022 01:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:00
otg написав:
Нормальная Россия.
Оксюморон.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:01
Starikan написав: otg написав:
Кстати, кто то кто мозги имеет, хоть видит как победа выглядит? Победа над ядерной державой. А то я много всяких фантазий видел. Здесь хоть кто то понимает?
Победа над ядерной державой возможна только в ядерной войне.
Мне тоже кажется, что многие здесь этого не понимают (долго сдерживался).
Нагадайте, в якій ядерній війні перемогли СРСР?..
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