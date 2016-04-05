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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3145314631473148
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:04

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:А що йому дасть застосування ЯЗ?
Вона є хіба що фактором стримування проти дій на територіх кацапстану, типу, якщо туди не лізти, то до ЯЗ, можливо, не дійде.
Але якщо вони застосують ЯЗ задля захоплення України, то це буде чіткий сигнал світу - пацієнт нєвмєняєм і є загрозою для всього світу. Після цього загрозу треба ліквідувати, іншого шляху не буде.
Не надо быть на столько наивным. Если б РФ считали вменяемой власть, ее давно бы нейтрализовали. Цивилизованный мир боится ядерной катастрофы, которую может устроить невменяемый лидер РФ.

Я не зрозумів, що тут написано.

Щодо боїться - ну, так, звісно, боїться. Ми теж війни боялись рік тому. Але якщо ЯЗ буде застосовано, боятись вже буде пізно, доведеться вирішувати питання.
Коли шантажист здійснює свою погрозу, він остаточно втрачає можливість отримати бажане.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:12

  detroytred написав:
  sergey_sryvkin написав:А що йому дасть застосування ЯЗ?

Тільки навіжений безумець допетрив анексувати захоплені території...
Тому варіант Афганістану, В'єтнаму неможливий.

Чому ні? Як анексували так і відмовляться.

  detroytred написав:За великим рахунком Захід відтерміновує час, коли пуйло постане перед фактом програшу (неможливо буде це приховувати).

Я не бачу, щоб хтось щось приховував. Все доступно.
  detroytred написав:Єдиний варіант, окрім застосування ЯЗ, це й далі воювати зі своєї території.

Чому це він єдиний?..
Хіба Японія воює за Куріли?.. Чи Тайвань за Китай? Чи Сербія за Косово? Чи Кіпр, чи що там іще.

  detroytred написав:А ЯЗ ... покаже всім кузькіну мать і дасть шанс, що з безумцем нічого й зв'язуватись. Стіна.

Та що там воно покаже? Крім необхідності знищити придурка.

  detroytred написав:Тоді у Заходу буде питання -- відповідати чи ні ударом на повне знищення.
Бо оголошене Заходом знищення Чорноморського флоту і т.д. - це для пуйла пофіг.
Імхо звісно.

Імхо відповідь очевидна - повна демілітарізація РФ (знищення усіх флотів, мілітарізованих угрупувань, авіації, ракетних військ тощо) та знищення самого пуйла.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:12

otg
Оха-ха)))
Ви *зрозуміли* написане твердження, як те, що я маю доступ до інформації, якою володіють тільки найвищі посадові особи країн та спецслужби?!)))

Це капець...
А я ще дивуюся, як ви розумієте розгорнуті думки при обговоренні.

Не дивно, що ви постійно нарешті приходите до оцінювання форумчан))
Важкий випадок...

Коли неоднозначно (для вас), то приймайте кращий варіант розуміння думки, твердження.
Або краще перепитайте.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:14

  otg написав:
  detroytred написав:А Ви конкретно вкажіть, що такого набагато невумного я ось тут виклав.
Конкретно.
Да при чому тут Ви? Ви такий як всі. Не надувайте щоки що Ви шось знаєте що другі не знають :) Це смішно. То що я написав вище це аксіома, та не підлягає якомусь обговоренню.

Поржав
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:25

  sergey_sryvkin написав:
  detroytred написав:
  sergey_sryvkin написав:А що йому дасть застосування ЯЗ?

Тільки навіжений безумець допетрив анексувати захоплені території...
Тому варіант Афганістану, В'єтнаму неможливий.

Чому ні? Як анексували так і відмовляться.

  detroytred написав:За великим рахунком Захід відтерміновує час, коли пуйло постане перед фактом програшу (неможливо буде це приховувати).

Я не бачу, щоб хтось щось приховував. Все доступно.
  detroytred написав:Єдиний варіант, окрім застосування ЯЗ, це й далі воювати зі своєї території.

Чому це він єдиний?..
Хіба Японія воює за Куріли?.. Чи Тайвань за Китай? Чи Сербія за Косово? Чи Кіпр, чи що там іще.

  detroytred написав:А ЯЗ ... покаже всім кузькіну мать і дасть шанс, що з безумцем нічого й зв'язуватись. Стіна.

Та що там воно покаже? Крім необхідності знищити придурка.

  detroytred написав:Тоді у Заходу буде питання -- відповідати чи ні ударом на повне знищення.
Бо оголошене Заходом знищення Чорноморського флоту і т.д. - це для пуйла пофіг.
Імхо звісно.

Імхо відповідь очевидна - повна демілітарізація РФ (знищення усіх флотів, мілітарізованих угрупувань, авіації, ракетних військ тощо) та знищення самого пуйла.

Коротенько і спати))

Тому що на відміну від японій в оркостані не демократія, не розвинене суспільство та держава.

Ви ж все правильно показуєте.
Тільки не з точки зору орків.
Мова ж про прийняття рішення, дії саме орків.

Відмова від анексованого - це офіційне пряме визнання поразки.
detroytred
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