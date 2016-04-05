Додано: П'ят 30 гру, 2022 04:22

Алексей Копытько





Неитоги-1.



В конце года по традиции надо подводить какие-то итоги и обозначать планы. В этом году ситуация особая, логика оценивания иная, циклы планирования далеко не всегда совпадают с бюджетными. Что усложняет бюрократическую жизнь.



Но двигаться совсем без ориентиров невозможно. Поэтому вместо итогов назовём это «вехи». Для начала из повседневно-рутинного.



1.Деньги выплачены все и всем, на кого части подали адекватные документы. В новый год Минобороны входит без долгов. Механизм выплат отлажен, хотя это была нетривиальная задача. Ибо число получателей – циклопическое. И суммы циклопические.



10 месяцев финансирование денежного обеспечения военнослужащих было аномально высоким. Повторюсь, я лично был убеждён, что деньги закончатся в августе. К счастью, продержались до конца года.



Тем не менее, долго держать финансирование на таком уровне в нашей ситуации невозможно. Ибо военные расходы мы можем оплачивать лишь в той мере, которую даёт отечественная экономика.



Поэтому неизбежно будет какая-то оптимизация. Неизбежно. Сами военные говорят, что необходимо ужесточить подход к тем, кто должен получать 100К за участие в боевых действиях. Что, как и когда – будет видно уже в новом году.



2.Вы обратили внимание? Месяц зимы прошёл, а никто не стонет, что нет зимнего топлива, танки не поедут, все замёрзнут и умрут? Тема с топливом для армии вообще как-то отсутствовала. Это показатель, что, несмотря на все нюансы, которых миллион, процесс было отстроен. А это неслабый такой кусок работы.



3. Уже несколько недель как Минобороны может официально заявлять, что закрыты ВСЕ обозначенные Генштабом потребности ЗСУ по основным видам вещевого обеспечения. Причём закрыты с горочкой, полным ходом идёт накопление резервов.



О резерве в 200К брони/100К+ (по состоянию на сейчас более 120К+) шлемов говорено много раз. Несмотря на постоянное движение средств защиты, он удерживается.



Точно также потоком на склады идёт как зимняя, так и летняя форма. Да, и летняя тоже. Просто это не выпячивали.



Для ориентира. За последние 2 недели Минобороны было передано в ЗСУ и поставлено на учёт 238,7 тыс. зимних курток. Термобелья вообще более 770 тыс. комплектов. Подчёркиваю – за две недели. Созданы предпосылки, чтобы перейти к рутинной замене согласно нормам носки, а также оперативно возмещать утраченное.



Стоит отметить, что 89% поставок зимних курток – это контракты Минобороны. От партнёров мы получили чуть менее 8%. Остальное – разного рода гуманитарная помощь. Витающие в эфире цифры о миллионах комплектов западной формы – это чушь. Такого и близко нет, и не будет. Но то, что будет, важно, ибо создаёт запас прочности.



За те же две недели на склады поставлено 162 тыс. комплектов костюма летнего полевого. Не говоря уже о всяких трусах-носках-футболках.



Уже какое-то время в полный рост стоит проблема – а где всё это добро безопасно хранить?



Самое узкое место, которое постоянно в напряжении – это логистика и распределение внутри ЗСУ. Поэтому в надцатый раз повторю. Если вам или вашим близким воинам что-то не выдали – письменно обращайтесь по командной вертикали. Письменно. Руками разруливать сигналы, полученные через мессенджеры – можно умаяться.



Из интересного – начался процесс тестирования женской полевой формы. Все формальности по нему закончатся где-то к лету. История нелинейная.



Опыт показывает, что далеко не во всех передовых армиях мира шьют отдельную женскую форму. Хотя они могут себе это позволить. Задача решается подбором размеров из разных комплектов под антропометрические особенности. Они тоже тестировали, и определили, что такой пусть наиболее рациональный. В общем, через несколько месяцев будет видно, каким путём идти нам.



…



Мое субъективное ощущение: учитывая масштаб махины, которую нужно катить, в конце года всё достаточно неплохо. Каждый день возникают какие-то локальные ситуации, требующие внимания. Но в целом всё движется.



Также к концу года накопился ряд системных результатов, но о них сделаю отдельный пост.



Спойлер. Когда анализировали результаты, оказалось, что формально Минобороны выполнило практически всю программу, которую нарезало себе год назад. Либо заметно продвинулось.



Пока серьёзно не подступились только к одному блоку – кадры и система мотивации. Хотя и тут определённые шаги есть. Например, скоро покатится реформа военного образования.



Вся эта возня выглядит так, словно бесконечно далека от боевых действий. Постараюсь показать, как это взаимосвязано.