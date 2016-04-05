Практично усе: виконання завдання, місце, особовий склад, оснащення, зв'язок, координація, визначення, пріоритети, засоби, цілі і т.д.
А Успіха зацькували за дрібниці))
Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними. І запитують вони у оператора підрозділу Терра. Його відповідь теж своєрідна. Тобто різниця між реаліями і тим, як повинно бути.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Частіше за все такі відео викладають після зміни позиції. А найголовніше, викладають ті, хто розуміє, що можна, а що ні. І коли саме. Наш успішний Успіх нажаль ще не нажив стільки розуму і розбірливості. Тому йому, як дитині, просто повністю забороняють переходити дорогу без дорослого, а не тоді, коли є автомобілі на ній.
detroytred написав:Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними.
Нема автоматичного оповіщення всіх сил в полосі прольоту. Оповіщують лише підрозділи ппо. І по можливості сили на нулі, де саме буде удар. Щоб зупинили роботу стрілкотні і арти.
До кого достукаються, тим скажуть. А на умовному блокпосту під Дніпром, де проходить маршрут прольоту, думаєте хтось оповіщений ? А якщо і так, то хто гарантує, що літак (вертоліт) через погоду не обійде Дніпро північніше км 20, де нікого не оповіщували.