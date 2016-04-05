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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3146314731483149
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:44

В мережі повно отаких відео про роботу підрозділів онлайн:
Підрозділ TERRA: Контрнаступ ЗСУ під Бахмутом
https://m.youtube.com/watch?v=APIotVeKImk
Або в Запорізькій області:
https://m.youtube.com/watch?v=-Nh5SfSng3Q

Практично усе: виконання завдання, місце, особовий склад, оснащення, зв'язок, координація, визначення, пріоритети, засоби, цілі і т.д.

А Успіха зацькували за дрібниці))

Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними.
І запитують вони у оператора підрозділу Терра. Його відповідь теж своєрідна.
Тобто різниця між реаліями і тим, як повинно бути.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:повно отаких відео

Частіше за все такі відео викладають після зміни позиції.
А найголовніше, викладають ті, хто розуміє, що можна, а що ні. І коли саме.
Наш успішний Успіх нажаль ще не нажив стільки розуму і розбірливості.
Тому йому, як дитині, просто повністю забороняють переходити дорогу без дорослого, а не тоді, коли є автомобілі на ній.

  detroytred написав:Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними.

Нема автоматичного оповіщення всіх сил в полосі прольоту. Оповіщують лише підрозділи ппо. І по можливості сили на нулі, де саме буде удар. Щоб зупинили роботу стрілкотні і арти.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:58

Хотаб
А без автоматичного?
Зв'язок-то з підрозділами є (у відео спокійно зв'язується з оператором дронів). Хвилина часу.

Не стримаються, переносним жахнуть і все. Да й стрілецькою. Ризики, що капець.
З ким нема зв'язку, то зрозуміло. Далеко не у всіх старлінки.
А тут зв'язок є і..
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ризики, що капець.

Так, великі.

До кого достукаються, тим скажуть. А на умовному блокпосту під Дніпром, де проходить маршрут прольоту, думаєте хтось оповіщений ?
А якщо і так, то хто гарантує, що літак (вертоліт) через погоду не обійде Дніпро північніше км 20, де нікого не оповіщували.
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