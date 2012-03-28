Практично усе: виконання завдання, місце, особовий склад, оснащення, зв'язок, координація, визначення, пріоритети, засоби, цілі і т.д.
А Успіха зацькували за дрібниці))
Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними. І запитують вони у оператора підрозділу Терра. Його відповідь теж своєрідна. Тобто різниця між реаліями і тим, як повинно бути.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Частіше за все такі відео викладають після зміни позиції. А найголовніше, викладають ті, хто розуміє, що можна, а що ні. І коли саме. Наш успішний Успіх нажаль ще не нажив стільки розуму і розбірливості. Тому йому, як дитині, просто повністю забороняють переходити дорогу без дорослого, а не тоді, коли є автомобілі на ній.
detroytred написав:Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними.
Нема автоматичного оповіщення всіх сил в полосі прольоту. Оповіщують лише підрозділи ппо. І по можливості сили на нулі, де саме буде удар. Щоб зупинили роботу стрілкотні і арти.
До кого достукаються, тим скажуть. А на умовному блокпосту під Дніпром, де проходить маршрут прольоту, думаєте хтось оповіщений ? А якщо і так, то хто гарантує, що літак (вертоліт) через погоду не обійде Дніпро північніше км 20, де нікого не оповіщували.
Та отож. А в цей час хтось переймається тимчасовим зникненням електрики.
Мені учора знайомий на вулиці жаліється, що з вимкненням електрики, зникає опалення. Як жити? Міцний такий хлопчина. Я йому показую на землю під ногами і кажу: " візьми лопату, вирий яму, напиляй гілок, вкрий зверху та залізай, з каріматом, спальником та свічкою. Тиждень протримайся, а потім відчуєш, як тепло, зручно й гарно в тебе в хаті з опаленням (яке інколи зникає), ковдрами, чаєм та борщем на плиті." А хлопці ще завдання повинні виконувати по коліно у багнюці та під дощем. Не кажучи вже про обстріли.
Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.
На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д. Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів. Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
Ви до волі наівний. Ви що не розумієте що як тільки буде поразка з розгромним рахунком, цей ідіот піде на все? Що стосується дешевих ресурсів, та знедолиння економіки, то це в далекій перспективі, і то.... Ви розмірковуєте про заключення мира з нормальною людиною. Де Ви ії бачите в раші? І хоч пише мій россійский товарищ "что многие этот весь бред не поддерживают, но боятся....", але с др. сторони багато хто до сіх пір любить тов. Пу. Не то що багато, а більшинство. Ну добре, вийдем ми на кордони, а далі?
На все - це ЯЗ, як я зрозумів. Тут проблема в тому що ЯЗ не панацея. Застосування однієї однієї(або 3-5) тактичних ЯЗ не сильно вплинуть на воєнну ситуацію. Застосування ж стратегічної ЯЗ(тим більше в агресивній війні) - це межа. Весь світ буде тотально проти цього. Думаю наслідки для РФ будуть катастрофічні, наприклад повна відмова в торгівлі з РФ, повне закриття кордонів з РФ і т.д. що призведе до обвалу рівня життя(в тому числі багатих людей).
Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну. Або РФ піде на мир в обмін на санкції. Або буде затухаючий конфлікт, "типу Донбасу", але без зняття санкції. Іншими словами в РФ з'явиться зацікавленість в завершенні(зменшенні) бойових дій.
budivelnik написав:Цікаво А не набридло приводити інформацію по якомусь кооперативному садовому товариству в їбенях Львова - як ситуацію по всьому місту? 1 На Зеленій не було світла з 9-00 по 13-00 , потім було з 13-00 по 17-00 і було після 21-00 і до зараз є 2 В Рясне не було до 17-00 , потім було до 21-00 , вночі не було , сьогодні ввмімкнули в 5-00
уже не вперше читаю Ваші перекрути хіба живете біля лікарні
Світився лише пологовий, Метро і АТБ. Сихів/Зелена/Вашингтона почали вмикати лише після 22-00 і до 24-00. Для чого травити байки? Цілковита темрява. А до єдиної працюючої заправки ОККО (у цьому районі-заживлена від пологового-завжди при вимкненнях має шалену виручки та черги) на перехресті Вашингтона/Пасічна стояла черга від Шафарика Після 24-00 уже було майже всюди по місту. В області гірше.
detroytred написав:Практично усе: виконання завдання, місце, особовий склад, оснащення, зв'язок, координація, визначення, пріоритети, засоби, цілі і т.д.
А Успіха зацькували за дрібниці))
1. Когда стоит на кону Жизнь - мелочей не бывает! 2. Вам уже в 10001 раз повторяю: Враг то же совершенствуется в геометрической прогрессии. 3. .......... 28.12. 4. Дай, бог, что-бы он был жив и цел. 5. Я бы руки-ноги отбивал, за отсутствие инстинкта тотального самосохранения. На Донбассе "Не местные сдают", а идиоты, не понимая всей системы происходящего "сами на панель вылазят" (Это дубль старых прений с Успихом). До неприличия, не понимая, что выходят с "метками". 6. Война имеет тенденцию к форсированию технологических возможностей, и увы не всегда в лучшую сторону для нас.
Та отож. А в цей час хтось переймається тимчасовим зникненням електрики.
Мені учора знайомий на вулиці жаліється, що з вимкненням електрики, зникає опалення. Як жити? Міцний такий хлопчина. Я йому показую на землю під ногами і кажу: " візьми лопату, вирий яму, напиляй гілок, вкрий зверху та залізай, з каріматом, спальником та свічкою. Тиждень протримайся, а потім відчуєш, як тепло, зручно й гарно в тебе в хаті з опаленням (яке інколи зникає), ковдрами, чаєм та борщем на плиті."