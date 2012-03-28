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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31473148314931503151>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:44

В мережі повно отаких відео про роботу підрозділів онлайн:
Підрозділ TERRA: Контрнаступ ЗСУ під Бахмутом
https://m.youtube.com/watch?v=APIotVeKImk
Або в Запорізькій області:
https://m.youtube.com/watch?v=-Nh5SfSng3Q

Практично усе: виконання завдання, місце, особовий склад, оснащення, зв'язок, координація, визначення, пріоритети, засоби, цілі і т.д.

А Успіха зацькували за дрібниці))

Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними.
І запитують вони у оператора підрозділу Терра. Його відповідь теж своєрідна.
Тобто різниця між реаліями і тим, як повинно бути.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:повно отаких відео

Частіше за все такі відео викладають після зміни позиції.
А найголовніше, викладають ті, хто розуміє, що можна, а що ні. І коли саме.
Наш успішний Успіх нажаль ще не нажив стільки розуму і розбірливості.
Тому йому, як дитині, просто повністю забороняють переходити дорогу без дорослого, а не тоді, коли є автомобілі на ній.

  detroytred написав:Дуже вразило, що проліт Мі-8 практично на лінію зіткнення невідомий для отих, хто під ними.

Нема автоматичного оповіщення всіх сил в полосі прольоту. Оповіщують лише підрозділи ппо. І по можливості сили на нулі, де саме буде удар. Щоб зупинили роботу стрілкотні і арти.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:58

Хотаб
А без автоматичного?
Зв'язок-то з підрозділами є (у відео спокійно зв'язується з оператором дронів). Хвилина часу.

Не стримаються, переносним жахнуть і все. Да й стрілецькою. Ризики, що капець.
З ким нема зв'язку, то зрозуміло. Далеко не у всіх старлінки.
А тут зв'язок є і..
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ризики, що капець.

Так, великі.

До кого достукаються, тим скажуть. А на умовному блокпосту під Дніпром, де проходить маршрут прольоту, думаєте хтось оповіщений ?
А якщо і так, то хто гарантує, що літак (вертоліт) через погоду не обійде Дніпро північніше км 20, де нікого не оповіщували.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:16

  Hotab написав:
  detroytred написав:Ризики, що капець.

Так, великі.

Та отож.
А в цей час хтось переймається тимчасовим зникненням електрики.

Мені учора знайомий на вулиці жаліється, що з вимкненням електрики, зникає опалення. Як жити?
Міцний такий хлопчина.
Я йому показую на землю під ногами і кажу: " візьми лопату, вирий яму, напиляй гілок, вкрий зверху та залізай, з каріматом, спальником та свічкою. Тиждень протримайся, а потім відчуєш, як тепло, зручно й гарно в тебе в хаті з опаленням (яке інколи зникає), ковдрами, чаєм та борщем на плиті."
А хлопці ще завдання повинні виконувати по коліно у багнюці та під дощем. Не кажучи вже про обстріли.

Слава ЗСУ!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:39

  otg написав:
  Hotab написав:
  otg написав:Здесь хоть кто то понимает?

Якщо зможемо повернути всі території, і ерефія зрозуміє, що вона не здатна нічого з цим зробити, то можуть початись переговори про закінчення.

На столі для переговорів може бути відсутнічть претензій до України, вступ її до НАТО, дозвіл повепнути расею до світової економічної і політичної спільноти. Виплата компенсацій Україні може бути завуальована. Наприклад якісь західні гроші рашиських олігархів , ЗВР , дешева нафта і газ і т.д.
Але для цього потрібна воєнна перемога. До своїх кордонів.
Ядерна расєя чи ні - значення не матиме.
Ви до волі наівний. Ви що не розумієте що як тільки буде поразка з розгромним рахунком, цей ідіот піде на все? Що стосується дешевих ресурсів, та знедолиння економіки, то це в далекій перспективі, і то.... Ви розмірковуєте про заключення мира з нормальною людиною. Де Ви ії бачите в раші? І хоч пише мій россійский товарищ "что многие этот весь бред не поддерживают, но боятся....", але с др. сторони багато хто до сіх пір любить тов. Пу. Не то що багато, а більшинство. Ну добре, вийдем ми на кордони, а далі?

На все - це ЯЗ, як я зрозумів. Тут проблема в тому що ЯЗ не панацея. Застосування однієї однієї(або 3-5) тактичних ЯЗ не сильно вплинуть на воєнну ситуацію. Застосування ж стратегічної ЯЗ(тим більше в агресивній війні) - це межа. Весь світ буде тотально проти цього. Думаю наслідки для РФ будуть катастрофічні, наприклад повна відмова в торгівлі з РФ, повне закриття кордонів з РФ і т.д. що призведе до обвалу рівня життя(в тому числі багатих людей).

Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну. Або РФ піде на мир в обмін на санкції. Або буде затухаючий конфлікт, "типу Донбасу", але без зняття санкції. Іншими словами в РФ з'явиться зацікавленість в завершенні(зменшенні) бойових дій.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:44

  budivelnik написав:Цікаво
А не набридло приводити інформацію по якомусь кооперативному садовому товариству в їбенях Львова - як ситуацію по всьому місту?
1 На Зеленій не було світла з 9-00 по 13-00 , потім було з 13-00 по 17-00 і було після 21-00 і до зараз є
2 В Рясне не було до 17-00 , потім було до 21-00 , вночі не було , сьогодні ввмімкнули в 5-00


уже не вперше читаю Ваші перекрути
хіба живете біля лікарні

Світився лише пологовий, Метро і АТБ.
Сихів/Зелена/Вашингтона почали вмикати лише після 22-00 і до 24-00. Для чого травити байки? Цілковита темрява. А до єдиної працюючої заправки ОККО (у цьому районі-заживлена від пологового-завжди при вимкненнях має шалену виручки та черги) на перехресті Вашингтона/Пасічна стояла черга від Шафарика
Після 24-00 уже було майже всюди по місту. В області гірше.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:20

  detroytred написав:Практично усе: виконання завдання, місце, особовий склад, оснащення, зв'язок, координація, визначення, пріоритети, засоби, цілі і т.д.

А Успіха зацькували за дрібниці))

1. Когда стоит на кону Жизнь - мелочей не бывает!
2. Вам уже в 10001 раз повторяю: Враг то же совершенствуется в геометрической прогрессии.
3. .......... 28.12.
4. Дай, бог, что-бы он был жив и цел.
5. Я бы руки-ноги отбивал, за отсутствие инстинкта тотального самосохранения.
На Донбассе "Не местные сдают", а идиоты, не понимая всей системы происходящего "сами на панель вылазят" :evil: (Это дубль старых прений с Успихом). До неприличия, не понимая, что выходят с "метками".
6. Война имеет тенденцию к форсированию технологических возможностей, и увы не всегда в лучшую сторону для нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:22

16-21 хв.:
https://m.youtube.com/watch?v=tJ82LNCyFQY
Дуже точно вказав про орків.
Вся їх суть та поведінка.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:42

  andrijk777 написав:Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну.

А зараз який сенс?))
Весь їх сенс у тому, щоб, як вони самі кажуть, захищати (своїх руцьких від нациків, свій світ від гоміків, свою країну від НАТО, ісконно руцькі свої землі і т.д.).
Вихід ЗСУ на кордони ніяким чином не відміняє для них їх сенс війни.
Навпаки!!!
Ще більше згуртуватися, все для пабєди, за ціной не постоїм...

І такий сенс в них буде, якщо навіть до Мацкви вийти, а не те що на кордон.

Зникав би в них сенс від виходу на кордон, то нам би активніше дали зброю... Звичайну.
І усе. Овер гейм.

Імхо. Як це не прикро визнавати, але воювати вони будуть до кінця.
Як і ми.
Різниця тільки з яких причин.
В нас вони дійсно благородні (дійсно захист країни, домівок) від дійсно нападу орків, а в них вигаданий захист -- руцькомир'я, великоросії, пам'яті дідів і т.д.

Хоча шанс, що зберуть манатки та підуть, є (або при виході на кордон зупиняться для перемовин, залізувати поранення).
Але значно менший, що будуть тупо битися далі.

У відео вище чітко вказано -- їм (що помирають тут, що чекають їх там) пофіг...
detroytred
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