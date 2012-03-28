Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:42

andrijk777 написав: Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну. Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну.

А зараз який сенс?))Весь їх сенс у тому, щоб, як вони самі кажуть, захищати (своїх руцьких від нациків, свій світ від гоміків, свою країну від НАТО, ісконно руцькі свої землі і т.д.).Вихід ЗСУ на кордони ніяким чином не відміняє для них їх сенс війни.Навпаки!!!Ще більше згуртуватися, все для пабєди, за ціной не постоїм...І такий сенс в них буде, якщо навіть до Мацкви вийти, а не те що на кордон.Зникав би в них сенс від виходу на кордон, то нам би активніше дали зброю... Звичайну.І усе. Овер гейм.Імхо. Як це не прикро визнавати, але воювати вони будуть до кінця.Як і ми.Різниця тільки з яких причин.В нас вони дійсно благородні (дійсно захист країни, домівок) від дійсно нападу орків, а в них вигаданий захист -- руцькомир'я, великоросії, пам'яті дідів і т.д.Хоча шанс, що зберуть манатки та підуть, є (або при виході на кордон зупиняться для перемовин, залізувати поранення).Але значно менший, що будуть тупо битися далі.У відео вище чітко вказано -- їм (що помирають тут, що чекають їх там) пофіг...