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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:43
budivelnik написав:
Цікаво
А не набридло приводити інформацію по якомусь кооперативному садовому товариству в їбенях Львова - як ситуацію по всьому місту?
1 На Зеленій не було світла з 9-00 по 13-00 , потім було з 13-00 по 17-00 і було після 21-00 і до зараз є
2 В Рясне не було до 17-00 , потім було до 21-00 , вночі не було , сьогодні ввмімкнули в 5-00
У Вас есть два пути решения вопросов:
1. С местным РЭСом - запитать точки на ввод, что реже отключают, для работы холодильного оборудования. Это допустимо и практикуется.
2. Самостоятельно установить "бесперебойники" достаточной мощности для работы холодильников и другого критического оборудования. Генератор, в таком случае как резервный источник, для восстановления зарядки аккомуляторов.
(цены пляшут от мощности - цифры конечно порядочные)
Я бы рекомендовал второй вариант, с "творческим подходом". Там нужно считать по каждой точке, и её перспективах(нагрузка увеличится, за счёт Вашей непрерывной работы этак 30% - отдельно рекомендую аккумуляторные батареи стандартизировать с используемым электротранспортом - как вариант взаимозаменяемости)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 30 гру, 2022 12:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:55
detroytred написав: andrijk777 написав:
Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну.
А зараз який сенс?))
Не зрозумів питання.
А що Україна погоджується на мир з кордонами "по лінії фронту"???
Я вважаю РФ з радістю підпише мир на сьогоднішніх умовах. Ви ні? Ось Україна чомусь проти.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:56
Kudrjavuy написав:
Мабуть він не пошкодував для вас на пілюльку?
Як Ви вгадали?
Так і було: як в *Матриці* дав мені на вибір дві.
Я обрав ту, щоб залишатися в Матриці.
Ту, щоб бачити реальність (як Ви) не схотів.
Вибачайте... Не готовий.
Так що не турбуйтесь більше за мене. Направляйте до реальності інших.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:06
detroytred написав:
Імхо. Як це не прикро визнавати, але воювати вони будуть до кінця.
Як і ми.
Глупий наратив. До кінця чого?
Всі війни без виключення ведуться до кінця, я не знаю ні однієї вічної війни.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 30 гру, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:06
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Що далі? Далі в РФ вже не буде сенсу вести війну.
А зараз який сенс?))
Не зрозумів питання.
А що Україна погоджується на мир з кордонами "по лінії фронту"???
Я вважаю РФ з радістю підпише мир на сьогоднішніх умовах. Ви ні? Ось Україна чомусь проти.
Я мав на увазі: зараз рфія чудово знає, що Україна не погодиться на її умови, бачить (або здогадується), що перемогти вона не зможе, що план перемоги потерпів фіаско, але все рівно воює.
Бо захищає оте все перелічене вище.
Тобто, на мою думку, вона і війну почала не стільки з метою захоплення територій, а більше з метою отого самого вигаданого їй самою захисту.
Обрала метод реалізації - війну.
Дійшла до нього за 15-20 років пуйла.
Тепер отримує прямі удари.
Відмовитися від війни = визнати поразку.
А поки воюють, поразки нема.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:14
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
А зараз який сенс?))
Не зрозумів питання.
А що Україна погоджується на мир з кордонами "по лінії фронту"???
Я вважаю РФ з радістю підпише мир на сьогоднішніх умовах. Ви ні? Ось Україна чомусь проти.
Я мав на увазі: зараз рфія чудово знає, що Україна не погодиться на її умови, бачить (або здогадується), що перемогти вона не зможе, що план перемоги потерпів фіаско, але все рівно воює.
Бо захищає оте все перелічене вище.
Вона воює, бо захищає захоплені території! Правильно.
А коли захоплених територій не залишиться, не буде що захищати. Головний сенс війни втратиться.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:15
detroytred написав:
Тобто, на мою думку, вона і війну почала не стільки з метою захоплення територій, а більше з метою отого самого вигаданого їй самою захисту.
Обрала метод реалізації - війну.
Дійшла до нього за 15-20 років пуйла.
Сьогодні це вже не має ніякого значення.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:15
andrijk777 написав: detroytred написав:
Імхо. Як це не прикро визнавати, але воювати вони будуть до кінця.
Як і ми.
Глупий наратив. До кінця чого?
Всі війни без виключення ведеться до кінця, я не знаю ні однієї вічної війни.
До перемоги.
Не всі війни ведуться до перемоги.
Мова про що?
Вихід на кордон та закінчення війни влаштовує нас. Для нас це перемога над нападником. Нападником.
Я не згоден, що це влаштує оркостан. Нападника)). Для нього це не перемога)), а визнання поразки.
Ви намагаєтеся довести, що влаштує. Бо зникне сенс війни для них.
Я - ні. Бо сенс війни для них не зникне.
Які проблеми-то?!
Я не маю мети Вас переконати. Я лише обгрутовую своє бачення.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:26
andrijk777 написав:
Вона воює, бо захищає захоплені території! Правильно.
А коли захоплених територій не залишиться, не буде що захищати. Головний сенс війни втратиться.
Ні.
Бо пуйло і Ко давно змістив акцент, що начебто захищають зараз вони не території (захоплені), а існування свого рашомир'я, оркостану.
Бо на них напали.
На рашомир, на оркостан.
Саме тому війну важко зупинити.
Тому що вона їм потрібна, йому потрібна.
Саме війна, як засіб.
Зараз у них економіка під тягарем війни, санкцій, світової кризи просідатиме далі й далі.
Тому війна для них вихід. Як виправдання своєї моделі життя, поведінки, існування.
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detroytred
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:28
detroytred написав:
Ви намагаєтеся довести, що влаштує. Бо зникне сенс війни для них.
Я - ні. Бо сенс війни для них не зникне.
Сенс війни для більшості орків відсутній і зараз.
Сенс війни для ввх не зникне після виходу на кордон.
ІМХО, війна може закінчитися тільки тоді, коли більшість орків зрозуміють, що для завершення війни треба прибрати ввх. Коли низи вже не зможуть, а верхи не захочуть.
Скільки ліквідованого особового складу для цього треба? Хз. На початку війни я думав, що 50-100 тис. Зараз схиляюсь до цифр в 200-300 тис. + потрібен час, щоб до них все це дійшло.
Війна може бути завершена тільки з середини педерації, як Вєтнам чи Афганістан.
Щодо ЯЗ - маю сумніви. Якщо не вальнули через Херсон, то через Донецьк чи Севастополь теж не вальнуть. Через Москву - можуть, але припускаю, що її ніхто не штурмуватиме.
Тому тільки час і кров, наша і їхня...
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