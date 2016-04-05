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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3148314931503151
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:33

  sashaqbl написав:Сенс війни для більшості орків відсутній і зараз.

Але вони самі вважають, що є.

З усім іншим моя думка десь така ж сама. Шанси є.
Окрім того, що вальнути пуйло все ж може.
Бо клепка поїхала...
Да й приклади хусейнів в нього перед очима.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 13:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:35

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Імхо. Як це не прикро визнавати, але воювати вони будуть до кінця.
Як і ми.

Глупий наратив. До кінця чого?
Всі війни без виключення ведеться до кінця, я не знаю ні однієї вічної війни.

До перемоги.

"Перемога" це поняття, значення якого формується після закінчення війни.
Крім того "перемога" дуже суб'єктивне поняття.

Давайте так - в березні була перемога РФ? По-моєму була. Чому ж РФ не завершила війну в березні? Були ж перемовини в Стамбулі. Був шанс.

Тому "війна до кінця" чи "війна до перемоги" - глупі наративи, які нічого не означають, просто слова.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:38

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Вона воює, бо захищає захоплені території! Правильно.
А коли захоплених територій не залишиться, не буде що захищати. Головний сенс війни втратиться.

Ні.
Бо пуйло і Ко давно змістив акцент, що начебто захищають зараз вони не території (захоплені), а існування свого рашомир'я, оркостану.
Бо на них напали.
На рашомир, на оркостан.

Саме тому війну важко зупинити.
Тому що вона їм потрібна, йому потрібна.
Саме війна, як засіб.
Зараз у них економіка під тягарем війни, санкцій, світової кризи просідатиме далі й далі.
Тому війна для них вихід. Як виправдання своєї моделі життя, поведінки, існування.

Акценти пуйла і Ко це лапша на вуха. Зніміть лапшу і буде вам щастя. :D :D
Вже давно ніхто(я точно) не вірю пуйлу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Глупий наратив. До кінця чого?
Всі війни без виключення ведеться до кінця, я не знаю ні однієї вічної війни.

До перемоги.

"Перемога" це поняття, значення якого формується після закінчення війни.
Крім того "перемога" дуже суб'єктивне поняття.

Давайте так - в березні була перемога РФ? По-моєму була. Чому ж РФ не завершила війну в березні? Були ж перемовини в Стамбулі. Був шанс.

Тому "війна до кінця" чи "війна до перемоги" - глупі наративи, які нічого не означають, просто слова.

Мені почати надавати оцінки Вашим думкам?

Перемога у війні -- це, коли програвший визнав свій програш, переможець досяг мети та обидва закінчили гру.
Всі три складових.

Якщо суб'єктивне поняття, то чого ж тоді до мого (суб'єктивного) бачення прискіпалися?))
Надайте своє і все.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:49

  andrijk777 написав:Акценти пуйла і Ко це лапша на вуха. Зніміть лапшу і буде вам щастя. :D :D
Вже давно ніхто(я точно) не вірю пуйлу.

Мова про кого?
Про мене? Про Вас?

Мова про рашкованів. У них тримається. Поки дуже міцно. Це факт.

Навіщо Ви змінили предмет - хз?
Але до побачення))

Мені Ваша лапша на вухи не потрібна.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я мав на увазі: зараз рфія чудово знає, що Україна не погодиться на її умови, бачить (або здогадується), що перемогти вона не зможе, що план перемоги потерпів фіаско, але все рівно воює.

Раша воює, бо є чим і кому воювати, причому запасів цього, хоч і радянського, більше, ніж запаси Заходу.
Фюрер цілком задоволений ходом війни, аж світився від щастя, коли розповідав про нові анексовані землі. Вони впевнені, що збережуть захоплене, може ще десь трохи відгризуть для Лугандона (себе).
Там, де вони бачать, що програють, вони відступають, хаотично чи планово. З ново окупованих земель вони відступати не збираються, бо відчувають себе сильнішими.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Фюрер цілком задоволений ходом війни, аж світився від щастя, коли розповідав про нові анексовані землі

Не задоволений. Землі вважаються успішно анексованими, якщо можна сказати своєму піплу, що противник це проковтнув (вимушено або добровільно) і за ці землі більше ніхто не гине. В іншому випадку, якщо війна продовжується, невдоволення буде лише зростати. Все більше буде питати:" нах мій син йде воювати за незрозумілий нікому Херсон".

  lapay написав:причому запасів цього, хоч і радянського, більше, ніж запаси Заходу.


Більш ніж суперечлива заява.



  lapay написав:Там, де вони бачать, що програють, вони відступають, хаотично чи планово. З ново окупованих земель вони відступати не збираються, бо відчувають себе сильнішими

Але якщо Україна продовжує обстрілювати ці новоприєднані землі, це можна видати за перемогу?


З.І. У всіх закінчились гроші, чи вам всім дружини горбатяться на кухні? А продукти??
Всі зараз штурмують супермаркети, святкують корпоративи, готують стіл - а тут срач не закінчується.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:06

  detroytred написав:Перемога у війні -- це, коли програвший визнав свій програш, переможець досяг мети та обидва закінчили гру.
Всі три складових.

В 2000 Чечня визнала свій програш? Ні.
В 2008 Грузія визнала свій програш? Ні.
В 2014 Україна визнала свій програш? Ні.
Перша складова - брєд.
"переможець досяг мети" - А яка мета????? Мета майже ніколи не оголошується наперед. Яка мета РФ в цій війні?
Друга складова - не зрозуміла.
"обидва закінчили гру" - будь яка війни колись закінчується.
Третя складова - завжди відбувається у будь-якій війні.
Висновок. Ваше поняття "перемога" дуже дивне.
andrijk777
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