Але вони самі вважають, що є.
З усім іншим моя думка десь така ж сама. Шанси є.
Окрім того, що вальнути пуйло все ж може.
Бо клепка поїхала...
Да й приклади хусейнів в нього перед очима.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:33
Але вони самі вважають, що є.
З усім іншим моя думка десь така ж сама. Шанси є.
Окрім того, що вальнути пуйло все ж може.
Бо клепка поїхала...
Да й приклади хусейнів в нього перед очима.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 гру, 2022 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:35
"Перемога" це поняття, значення якого формується після закінчення війни.
Крім того "перемога" дуже суб'єктивне поняття.
Давайте так - в березні була перемога РФ? По-моєму була. Чому ж РФ не завершила війну в березні? Були ж перемовини в Стамбулі. Був шанс.
Тому "війна до кінця" чи "війна до перемоги" - глупі наративи, які нічого не означають, просто слова.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:38
Акценти пуйла і Ко це лапша на вуха. Зніміть лапшу і буде вам щастя.
Вже давно ніхто(я точно) не вірю пуйлу.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:45
Мені почати надавати оцінки Вашим думкам?
Перемога у війні -- це, коли програвший визнав свій програш, переможець досяг мети та обидва закінчили гру.
Всі три складових.
Якщо суб'єктивне поняття, то чого ж тоді до мого (суб'єктивного) бачення прискіпалися?))
Надайте своє і все.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:49
Мова про кого?
Про мене? Про Вас?
Мова про рашкованів. У них тримається. Поки дуже міцно. Це факт.
Навіщо Ви змінили предмет - хз?
Але до побачення))
Мені Ваша лапша на вухи не потрібна.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Раша воює, бо є чим і кому воювати, причому запасів цього, хоч і радянського, більше, ніж запаси Заходу.
Фюрер цілком задоволений ходом війни, аж світився від щастя, коли розповідав про нові анексовані землі. Вони впевнені, що збережуть захоплене, може ще десь трохи відгризуть для Лугандона (себе).
Там, де вони бачать, що програють, вони відступають, хаотично чи планово. З ново окупованих земель вони відступати не збираються, бо відчувають себе сильнішими.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не задоволений. Землі вважаються успішно анексованими, якщо можна сказати своєму піплу, що противник це проковтнув (вимушено або добровільно) і за ці землі більше ніхто не гине. В іншому випадку, якщо війна продовжується, невдоволення буде лише зростати. Все більше буде питати:" нах мій син йде воювати за незрозумілий нікому Херсон".
Більш ніж суперечлива заява.
Але якщо Україна продовжує обстрілювати ці новоприєднані землі, це можна видати за перемогу?
З.І. У всіх закінчились гроші, чи вам всім дружини горбатяться на кухні? А продукти??
Всі зараз штурмують супермаркети, святкують корпоративи, готують стіл - а тут срач не закінчується.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:06
В 2000 Чечня визнала свій програш? Ні.
В 2008 Грузія визнала свій програш? Ні.
В 2014 Україна визнала свій програш? Ні.
Перша складова - брєд.
"переможець досяг мети" - А яка мета????? Мета майже ніколи не оголошується наперед. Яка мета РФ в цій війні?
Друга складова - не зрозуміла.
"обидва закінчили гру" - будь яка війни колись закінчується.
Третя складова - завжди відбувається у будь-якій війні.
Висновок. Ваше поняття "перемога" дуже дивне.
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