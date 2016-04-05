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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3150315131523153>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:26

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у якому випадку Збройні сили України можуть зайти на територію Росії.

В інтерв'ю KyivPost Данілов зазначив, що армія України може перетнути кордон з РФ, якщо це буде потрібно для інтересів держави.

"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:30

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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Яким боком дія до Різдва?
В нас світська держава, чи як?

Дія має відношення до держави. А держава - до вихідного дня на Різдво.
Якщо більшість проголосує за 25, то 7го ймовірно скасують вихідний. Хоча вам особисто ніхто не заборонить піти в церкву чи організувати святкову вечерю 6 січня.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:56

  flyman написав:
  prodigy написав:Українці відповіли, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу. Опитування проходило в додатку "Дія".

У голосуванні взяли участь понад 1,5 мільйона українців, повідомили в сервісі "Дія". Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.

За святкування Різдва 7 січня проголосували 25,48% (390125) людей. Ще 192788 голосів (12,5%) було віддано за обидві дати; а 45075 людей сказали, що не святкують Різдво.

Опитування в інтернеті показало що 100% опитаних користуються інтернетом

Яким боком дія до Різдва?
В нас світська держава, чи як?
До чого це?
Що воно вирішує крім створення ще більшого хаосу


ви коли народились до Різдва чи після?
30 квітня 1989г в СРСР (до речі сьогодні кругла дата-100 років ) вперше святкували Пасху (після 1920х), а в січні 1990го влада офіційно святкувало і Різдво (але це не врятувало СРСР від краху)

Дія -це зручний засіб провести опитування громадян не втрачаючи на багато коштів з бюджету. Приймаючи закон в ВР депутати враховувати (чи ні) опитування українців в Дії
за 25 грудня в Дії мали змогу прогосувати мусульмани/атеісти/іудеї да будь хто
а вас що в цьому не влаштовує? як що бажаете-святкуйте двічи, або взагалі не святкуйте
це ж не 7 листопада(або 1 травня)-коли не явка на демонстрацію загрожувала втратою квартальної премії (або 4 наряда як у мене в академії)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:за те що мають і коли святкувати віруючі.


щось у мене виникає сумнів що ти маєш відношення до віруючих
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Точно, користувачі інтернету проголосували за те що мають і коли святкувати віруючі.

Не плутайте мокре з холодним.
Користувачі інтернету проголосували за те, коли має бути вихідний. А віруючі хай собі там святкують, коли душа забажає... Їм ніхто не забороняє.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:07

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Акценти пуйла і Ко це лапша на вуха. Зніміть лапшу і буде вам щастя. :D :D
Вже давно ніхто(я точно) не вірю пуйлу.

Мова про кого?
Про мене? Про Вас?

Мова про рашкованів. У них тримається. Поки дуже міцно. Це факт.

Може й факт, але яка різниця? Яка різниця що думають рашковани чи їх лідер?
Може німці думали-гадали про що думаю радянські люди. Чи радянські люди думали що там "тримається" в німців. Чи фіни думали про радянських людей.
Коли заговорили гармати - дипломати мовчать.
Мені вже плювати на "рашкованів" і що на чому в них тримається.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:17

  prodigy написав:Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у якому випадку Збройні сили України можуть зайти на територію Росії.

В інтерв'ю KyivPost Данілов зазначив, що армія України може перетнути кордон з РФ, якщо це буде потрібно для інтересів держави.

"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.

Нажаль це тільки слова.

Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює. Білорусь вручила ноту нашому послу через падіння ракети. А ми ще й оправдовуємось, розслідування будемо робити. :D
А в назві цієї теми пише що Білорусь на нас напала... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:21

Форумчани, потратьте будь-ласка пару хвилин свого часу на підписання петицію про спрощення ввозу квадрокоптерів.
https://petition.president.gov.ua/petition/174708
Це рідко допомагає, але в даній ситуації додатковий інфопривід щоб натиснути на презерватива
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".

Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.

"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться".
А у большинства пожилых нет смартфона -
1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый".
2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.

P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.

P.P.S.
На вопрос "Пользуетесь ли вы Интернетом?" ответили "Да" 100% опрошенных.
Опрос проводился через Интернет. (с)
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