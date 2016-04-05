prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
навіщо? а як же іудеї, мусульмани, будисти та інші? це дискрімінація за релігійною ознакою, чому одним (католикам або православним) є, а іншим нема? може виправити те що зробив ПАП, а не робити ще гірше.
sashaqbl написав:Щодо ЯЗ - маю сумніви. Якщо не вальнули через Херсон, то через Донецьк чи Севастополь теж не вальнуть. Через Москву - можуть, але припускаю, що її ніхто не штурмуватиме.
Запустить ядерный боеприпас не так просто, как показывается в фильмах и описывается в романах-катастрофах. Кое-что (понятно, что точный протокол засекречен) можно узнать из статьи от 2 октября 2021"Ядерные чемоданчики: можно ли начать апокалипсис нажатием кнопки?" - https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/581140/ (а еще больше из комментов там, включая видео процедуры запуска ракет в США и в нашем поселке Побузьке на Кировоградщине).
Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.
Хотя страдающая (по публикациям журналистов) от болезни Паркинсона и онко моль готова забрать с собой на тот свет "за компанию" украинцев, да и своих сограждан, не думаю, что все причастные к запуску ракет в недорашке тупые солдафоны, готовые слепо выполнить идиотский самоубийственный приказ о запуске ядерной ракеты.
Из комментов к статье:
В США, емнип, проводили учения на предмет того, как капитана АПЛ исполнят приказ о нанесении ядерного удара. Только 30% капитанов безоговорочно подчинились приказу, остальные разными способами пытались получить подтверждения приказа.
моль может шуршать сколько угодно, но в реальный запуск ядерной/ых ракет по Украине не верю. Тем более после неоднозначных заявлений по этому поводу Сша, Китая, Индии.
prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
yanyura написав:[quote="5523659:prodigy"]Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
Ну так може тепер ініціюють зміни в Кодексі.
ніяких свят, пахати[/quote] Так вже, на воєнний час святкові скасували одразу. Ото людина випала з життя