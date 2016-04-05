Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:33

sashaqbl написав: Щодо ЯЗ - маю сумніви. Якщо не вальнули через Херсон, то через Донецьк чи Севастополь теж не вальнуть. Через Москву - можуть, але припускаю, що її ніхто не штурмуватиме. Щодо ЯЗ - маю сумніви. Якщо не вальнули через Херсон, то через Донецьк чи Севастополь теж не вальнуть. Через Москву - можуть, але припускаю, що її ніхто не штурмуватиме.

Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.

В США, емнип, проводили учения на предмет того, как капитана АПЛ исполнят приказ о нанесении ядерного удара. Только 30% капитанов безоговорочно подчинились приказу, остальные разными способами пытались получить подтверждения приказа.

Запустить ядерный боеприпас не так просто, как показывается в фильмах и описывается в романах-катастрофах.Кое-что (понятно, что точный протокол засекречен) можно узнать из статьи от 2 октября 2021(а еще больше из комментов там, включая видео процедуры запуска ракет в США и в нашем поселке Побузьке на Кировоградщине).Хотя страдающая (по публикациям журналистов) от болезни Паркинсона и онко моль готова забрать с собой на тот свет "за компанию" украинцев, да и своих сограждан, не думаю, что все причастные к запуску ракет в недорашке тупые солдафоны, готовые слепо выполнить идиотский самоубийственный приказ о запуске ядерной ракеты.Из комментов к статье:моль может шуршать сколько угодно, но в реальный запуск ядерной/ых ракет по Украине не верю. Тем более после неоднозначных заявлений по этому поводу Сша, Китая, Индии.