prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
навіщо? а як же іудеї, мусульмани, будисти та інші? це дискрімінація за релігійною ознакою, чому одним (католикам або православним) є, а іншим нема? може виправити те що зробив ПАП, а не робити ще гірше.
sashaqbl написав:Щодо ЯЗ - маю сумніви. Якщо не вальнули через Херсон, то через Донецьк чи Севастополь теж не вальнуть. Через Москву - можуть, але припускаю, що її ніхто не штурмуватиме.
Запустить ядерный боеприпас не так просто, как показывается в фильмах и описывается в романах-катастрофах. Кое-что (понятно, что точный протокол засекречен) можно узнать из статьи от 2 октября 2021"Ядерные чемоданчики: можно ли начать апокалипсис нажатием кнопки?" - https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/581140/ (а еще больше из комментов там, включая видео процедуры запуска ракет в США и в нашем поселке Побузьке на Кировоградщине).
Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.
Хотя страдающая (по публикациям журналистов) от болезни Паркинсона и онко моль готова забрать с собой на тот свет "за компанию" украинцев, да и своих сограждан, не думаю, что все причастные к запуску ракет в недорашке тупые солдафоны, готовые слепо выполнить идиотский самоубийственный приказ о запуске ядерной ракеты.
Из комментов к статье:
В США, емнип, проводили учения на предмет того, как капитана АПЛ исполнят приказ о нанесении ядерного удара. Только 30% капитанов безоговорочно подчинились приказу, остальные разными способами пытались получить подтверждения приказа.
моль может шуршать сколько угодно, но в реальный запуск ядерной/ых ракет по Украине не верю. Тем более после неоднозначных заявлений по этому поводу Сша, Китая, Индии.
prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
prodigy написав:Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
yanyura написав:[quote="5523659:prodigy"]Опитування проходило в додатку "Дія".
Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.
"Дія" не является показателем настроения верующих. Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день, но не в какой-то значимый религиозный праздник, когда там большинство приходит лишь бы "отметиться". А у большинства пожилых нет смартфона - 1) для них он слишком дорого стоит, чтобы его купить, ну может подарит дочка свой устаревший, на который "Дія" не установится, получив взамен от внучки ее тоже старый, но более "новый". 2) им тяжело научиться им пользоваться, проще кнопочным.
P.S. Я атеист, поэтому не отмечаю ни 25-го, ни 7-го. Просто как 2 дополнительных выходных, как указано в КЗоТе (ссылку ранее приводил). Для оставления 1-го дня нужно из Законов удалить один из них, а не проводить электронные опросы, голосования, мнения ЛОМов.
Ну так може тепер ініціюють зміни в Кодексі.
ніяких свят, пахати[/quote] Так вже, на воєнний час святкові скасували одразу. Ото людина випала з життя
andrijk777 написав:Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює.
чого це вас дивує? торгівля навіть не припинялась (обсяги скоротились)
[quote][Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.
ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.
У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]
Ти що, глибоко віруючий? Як тобі 31 числа олів'єха майонезна нормально заходить під час посту? 6-го ввечері ти вдруге розговляєшся, щоб на вєрочку вже? А, на 130 дол на місяць піст все життя, точно.Закінчення посту у тебе вже не просто чай, а з цукром.
Так вже, на воєнний час святкові скасували одразу. Ото людина випала з життя
так поясніть, про що Дія? про перехід вірян на григоріанський календар? чи чергова хвиля хаосу від слуг?
Вирішувати коли будуть свята (і мова йде не тільки про Різдво, а про всі свята котрі залежать від вибору календаря - Юліанського чи Григоріанського) будуть церкви. Опитування в Дії це тільки ще один невеличкий підганяючий копняк церковним верхам, щоб ті нарешті прийняли рішення. До речі, зміна методу розрахунку святкових днів може бути здійснена тільки з осені наступного року (свята мають прив'язку одне до одного, тому не можна посеред року щось запросто змінити)
detroytred написав:Ви намагаєтеся довести, що влаштує. Бо зникне сенс війни для них. Я - ні. Бо сенс війни для них не зникне.
Сенс війни для більшості орків відсутній і зараз. Сенс війни для ввх не зникне після виходу на кордон. ІМХО, війна може закінчитися тільки тоді, коли більшість орків зрозуміють, що для завершення війни треба прибрати ввх. Коли низи вже не зможуть, а верхи не захочуть. Скільки ліквідованого особового складу для цього треба? Хз. На початку війни я думав, що 50-100 тис. Зараз схиляюсь до цифр в 200-300 тис. + потрібен час, щоб до них все це дійшло. Війна може бути завершена тільки з середини педерації, як Вєтнам чи Афганістан. Щодо ЯЗ - маю сумніви. Якщо не вальнули через Херсон, то через Донецьк чи Севастополь теж не вальнуть. Через Москву - можуть, але припускаю, що її ніхто не штурмуватиме. Тому тільки час і кров, наша і їхня...
Всё правильно, только в Ваших цифрах и расчётах, есть огромный "пробел": - Это "ВРЕМЯ". - Врага вообще не должно существовать на территории Украины - сколько бы их не было.