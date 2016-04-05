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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 315231533154315531563157>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:10

Из личных наблюдений (не претендую на 100% достоверность) в церкви МП прихожане ходят потому, что
- единственная или близкорасположенная церковь
- нравится, как проводит службы священник
- традиция ходить именно в эту церковь
- в этой церкви все знакомы, менять свой круг общения стресс для многих, учитывая возраст истинно верующих.

Фанатиков именно церкви МП относительное меньшинство, но именно они самые крикливые и готовые на любые радикальные меры. С ними бесполезно бороться или что-то доказывать. Для остальных надо больше рассказывать и показывать зверства орков, благословенных на это самым главным орковским попом. Ну и конечно строить неподалеку от церквей МП именно украинские церкви, посылая туда служить не абы кого, а действительно подвижников.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"В 2023 году будет СВО против Казахстана" Гиркин раскрыл планы РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:14

  abvertaras написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Так вже, на воєнний час святкові скасували одразу. Ото людина випала з життя

так поясніть, про що Дія?
про перехід вірян на григоріанський календар?
чи чергова хвиля хаосу від слуг?

Вирішувати коли будуть свята (і мова йде не тільки про Різдво, а про всі свята котрі залежать від вибору календаря - Юліанського чи Григоріанського) будуть церкви. Опитування в Дії це тільки ще один невеличкий підганяючий копняк церковним верхам, щоб ті нарешті прийняли рішення.
До речі, зміна методу розрахунку святкових днів може бути здійснена тільки з осені наступного року (свята мають прив'язку одне до одного, тому не можна посеред року щось запросто змінити)

поясніть що підганяти, чи кого, і куди в тій же УГКЦ?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:16

  Дюрі-бачі написав:
  yanyura написав:Из личных наблюдений (не претендую на 100% достоверность) в церкви МП прихожане ходят потому, что

А скоро ще 25% українців будуть ходити ще й тому, що буде єдиною церквою, яка святкує Різдво 7 січня.

віряни УГКЦ підуть святкувати як католики, інфа 146%, мені так всі кого не спитав, так і сказали - будем тепер католиками, тільки раніше боялися, а тепер не боїмося, бо Дія
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:17

yanyura

Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день


истинно верующие не тільки не мають смартфонів, але вони не читали Біблії (може деякі фрагменти) і не розуміють детально православної віри (більшисть цих бабусь просто відстоюють 3 години у храмі без освідомлення процесу)
не мають уяви скільки в православ'ї існує визнаних церковних таїнств
Офіційно сім святих таїнств були признані в Католицькій церкві на Соборі в Ліоні в 1274 році. Католицька і Православна церкви визнають сім святих таїнств:

хрещення
миропомазання (у католиків конфірмація)
євхаристія
сповідь (покаяння)
вінчання (шлюб)
єлеопомазання (оливопомазання)
хіротонія (священство)


так дійсно, 90% жінки віком за 65 (а може і за 70)
і більшість т.з. "віруючих" відвідує УПЦ МП(РПЦ)(це 3/4 країни)

90% истинно верующих не знають на память Символ Веры и половина ошибается даже в молитве "Отче Наш", но это мелочи жизни по сравнению с теми уродами, которые пришли используя веру и ее символы убивать в Украину
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:18

flyman За всіх не скажу, але в моїй церкві 65% прихожан готові прейти в православ'я, якщо таки перенесуть дату
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:19

  Дюрі-бачі написав:flyman За всіх не скажу, але в моїй церкві 65% прихожан готові прейти в православ'я, якщо таки перенесуть дату

з православ"я в православ"я?
чи з храму одної конфесії в іншу, уточніть.
В моєму оточенні грекокатолики не збираються змінювати дати на папський календар.
Очікую на протилежний ефект очікуваному.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:20

flyman Мукачівська греко-католицької єпархія. Священник почав дуже активно агітувати за зміну календаря, його чуть не побили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 30 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:21

  Дюрі-бачі написав:flyman За всіх не скажу, але в моїй церкві 65% прихожан готові прейти в православ'я, якщо таки перенесуть дату

Це з якої віри перейти в православ"є ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:24

поясніть що підганяти, чи кого, і куди в тій же УГКЦ?

Лишній інфопривід ніколи не лишній. Церкви, незалежно від приналежності, дуже консервативні інституції. Щоб зробити якусь по справжньому вагому зміну повинен бути не менш вагомий привід і активна вимога вірян. Як ви бачите з голосування, не менше четверті все ще за святкування 7-го січня і це не мало. Орієнтуючись тільки на вислови окремих людей визначитись скільки-кого складно. Церкви не проводять референдумів, це абсурд. А тут хоч якась статистика, на яку можна спертися при обгрунтуванні своїх дій. Не виключаю, що озвучуючи рішення про зміну календаря свят, церковники посилатимуться і на це голосування.
abvertaras
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