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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:10
Из личных наблюдений (не претендую на 100% достоверность) в церкви МП прихожане ходят потому, что
- единственная или близкорасположенная церковь
- нравится, как проводит службы священник
- традиция ходить именно в эту церковь
- в этой церкви все знакомы, менять свой круг общения стресс для многих, учитывая возраст истинно верующих.
Фанатиков именно церкви МП относительное меньшинство, но именно они самые крикливые и готовые на любые радикальные меры. С ними бесполезно бороться или что-то доказывать. Для остальных надо больше рассказывать и показывать зверства орков, благословенных на это самым главным орковским попом. Ну и конечно строить неподалеку от церквей МП именно украинские церкви, посылая туда служить не абы кого, а действительно подвижников.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:13
"В 2023 году будет СВО против Казахстана" Гиркин раскрыл планы РФ
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:14
abvertaras написав: flyman написав: Faceless написав:
Так вже, на воєнний час святкові скасували одразу. Ото людина випала з життя
так поясніть, про що Дія?
про перехід вірян на григоріанський календар?
чи чергова хвиля хаосу від слуг?
Вирішувати коли будуть свята (і мова йде не тільки про Різдво, а про всі свята котрі залежать від вибору календаря - Юліанського чи Григоріанського) будуть церкви. Опитування в Дії це тільки ще один невеличкий підганяючий копняк церковним верхам, щоб ті нарешті прийняли рішення.
До речі, зміна методу розрахунку святкових днів може бути здійснена тільки з осені наступного року (свята мають прив'язку одне до одного, тому не можна посеред року щось запросто змінити)
поясніть що підганяти, чи кого, і куди в тій же УГКЦ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:16
Дюрі-бачі написав: yanyura написав:
Из личных наблюдений (не претендую на 100% достоверность) в церкви МП прихожане ходят потому, что
А скоро ще 25% українців будуть ходити ще й тому, що буде єдиною церквою, яка святкує Різдво 7 січня.
віряни УГКЦ підуть святкувати як католики, інфа 146%, мені так всі кого не спитав, так і сказали - будем тепер католиками, тільки раніше боялися, а тепер не боїмося, бо Дія
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 30 гру, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:17
yanyura
истинно верующие
Достаточно большое количество истинно верующих пожилые люди, чтобы убедиться в этом надо всего лишь зайти на богослужение в обычный день
не тільки не мають смартфонів, але вони не читали Біблії (може деякі фрагменти) і не розуміють детально православної віри (більшисть цих бабусь просто відстоюють 3 години у храмі без освідомлення процесу)
не мають уяви скільки в православ'ї існує визнаних церковних таїнств
Офіційно сім святих таїнств були признані в Католицькій церкві на Соборі в Ліоні в 1274 році. Католицька і Православна церкви визнають сім святих таїнств:
хрещення
миропомазання (у католиків конфірмація)
євхаристія
сповідь (покаяння)
вінчання (шлюб)
єлеопомазання (оливопомазання)
хіротонія (священство)
так дійсно, 90% жінки віком за 65 (а може і за 70)
і більшість т.з. "віруючих" відвідує УПЦ МП(РПЦ)(це 3/4 країни)
90% истинно верующих не знають на память Символ Веры и половина ошибается даже в молитве "Отче Наш", но это мелочи жизни по сравнению с теми уродами, которые пришли используя веру и ее символы убивать в Украину
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:18
flyman За всіх не скажу, але в моїй церкві 65% прихожан готові прейти в православ'я, якщо таки перенесуть дату
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:19
Дюрі-бачі написав:flyman
За всіх не скажу, але в моїй церкві 65% прихожан готові прейти в православ'я, якщо таки перенесуть дату
з православ"я в православ"я?
чи з храму одної конфесії в іншу, уточніть.
В моєму оточенні грекокатолики не збираються змінювати дати на папський календар.
Очікую на протилежний ефект очікуваному.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 30 гру, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:20
flyman Мукачівська греко-католицької єпархія. Священник почав дуже активно агітувати за зміну календаря, його чуть не побили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 30 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:21
Дюрі-бачі написав:flyman
За всіх не скажу, але в моїй церкві 65% прихожан готові прейти в православ'я, якщо таки перенесуть дату
Це з якої віри перейти в православ"є ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:24
поясніть що підганяти, чи кого, і куди в тій же УГКЦ?
Лишній інфопривід ніколи не лишній. Церкви, незалежно від приналежності, дуже консервативні інституції. Щоб зробити якусь по справжньому вагому зміну повинен бути не менш вагомий привід і активна вимога вірян. Як ви бачите з голосування, не менше четверті все ще за святкування 7-го січня і це не мало. Орієнтуючись тільки на вислови окремих людей визначитись скільки-кого складно. Церкви не проводять референдумів, це абсурд. А тут хоч якась статистика, на яку можна спертися при обгрунтуванні своїх дій. Не виключаю, що озвучуючи рішення про зміну календаря свят, церковники посилатимуться і на це голосування.
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