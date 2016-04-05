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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31533154315531563157>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Священник почав дуже активно агітувати за зміну календаря, його чуть не побили.


Ну як можна відмічати ДР людини в два різні дні?) Цирк
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:28

pesikot Я греко-католик. Не релігійний фанатик, але й і не з тих людей, що ходять до церви 2 рази в році.
Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 30 гру, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:29

  Andrey2512 написав:
  Дюрі-бачі написав:Священник почав дуже активно агітувати за зміну календаря, його чуть не побили.


Ну як можна відмічати ДР людини в два різні дні?) Цирк

Взагалі-то, точної дати ДР тієї людини немає
То ... можливі варіанти
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:31

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:Точно, користувачі інтернету проголосували за те що мають і коли святкувати віруючі.

Не плутайте мокре з холодним.
Користувачі інтернету проголосували за те, коли має бути вихідний. А віруючі хай собі там святкують, коли душа забажає... Їм ніхто не забороняє.

Взагалі-то, зараз у нас вихідний і 25.12, і 07.01
Це через воєнний стан, святкові вихідні дні скасовані


це опитування було для виявлення
настрою думок- користувачі Дії в більшості люди до 45 (навіть 40), тобто 18-40

чому Порошенко не став міняти дату-на той час населення було не готово,
- почалися би протести організовані Медвідчуківцями(зараз інша ситуація)
Румуни-наші сусіди (до речі Православні) святкують Різдво 25 грудня і не бачать в цьому проблеми, українці теж ментально почали схилятися думок до 25 грудня-чому? тому що в Україні до декрета леніна Різдво тисячу років було 25 грудня (великий піст має бути до 25, навіть 24 грудня пісна вечеря

24 грудня святкують різдвяний святвечір. Увечері напередодні Різдва Христового, тобто в Різдвяний святвечір, сім'я сідає за стіл і їсть пісну вечерю. Виключено вживання алкогольних напоїв.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

А з русньою прийнятно?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:35

sashaqbl русня десь там, далеко, на відміну від Мадяр.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:36

  Andrey2512 написав: Цирк

- Это не цирк
- Это "95й квартал"

Отдельно, для закругления флуда и непонимания нашего Модера обычного сарказма, "об чём базар":
1. Борьба не с "иной Верой" :!:
2. Борьба с комитетчиками- ФСБешниками "трактующими" эту Веру. :!:
3. Украина имела и имеет свой график празднеств и влазить в это это вообще - ... "блуд" :!:
Именно только этого достаточно забыть "тупую тему", что раздувают....(полезные идиоты)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:sashaqbl русня десь там, далеко, на відміну від Мадяр.

рекомендую зїздити на Ілони Зріні, і там то розказати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:40

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

А з русньою прийнятно?

Ваша ущербность, в вопросах религии не должна выливаться публично!

Другой вопрос в том, что Вы хотите отдыхать 25.12. - отдельно указывайте это в трудовом договоре.

Вы, в праве мотивировать: "По вопросам "Веры""
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 30 гру, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:42

  yanyura написав:Из личных наблюдений (не претендую на 100% достоверность) в церкви МП прихожане ходят потому, что
- единственная или близкорасположенная церковь
- нравится, как проводит службы священник
- традиция ходить именно в эту церковь
- в этой церкви все знакомы, менять свой круг общения стресс для многих, учитывая возраст истинно верующих.

Фанатиков именно церкви МП относительное меньшинство, но именно они самые крикливые и готовые на любые радикальные меры. С ними бесполезно бороться или что-то доказывать. Для остальных надо больше рассказывать и показывать зверства орков, благословенных на это самым главным орковским попом. Ну и конечно строить неподалеку от церквей МП именно украинские церкви, посылая туда служить не абы кого, а действительно подвижников.


вы далеки от темы , без обид

УПЦ МП
Епархий 53
Учебных заведений 18
Монастырей 262
Приходов 12 148

ПЦУ
Епархий 44
Монастырей 79
Приходов 6981

ситуация меняет соотношение сил, на 2018 год число верующих УПЦ к ПЦУ было 3к 1
думаю за 2 года будет наоборот 1к 3
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