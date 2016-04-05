abvertaras написав:поясніть що підганяти, чи кого, і куди в тій же УГКЦ?
Лишній інфопривід ніколи не лишній. Церкви, незалежно від приналежності, дуже консервативні інституції. Щоб зробити якусь по справжньому вагому зміну повинен бути не менш вагомий привід і активна вимога вірян. Як ви бачите з голосування, не менше четверті все ще за святкування 7-го січня і це не мало. Орієнтуючись тільки на вислови окремих людей визначитись скільки-кого складно. Церкви не проводять референдумів, це абсурд. А тут хоч якась статистика, на яку можна спертися при обгрунтуванні своїх дій. Не виключаю, що озвучуючи рішення про зміну календаря свят, церковники посилатимуться і на це голосування.
це помилкове бачення-якщо піп проводить якісну агітацію вірянам, ті як зомбовані йдуть і виконують, і дата свята-то таке
37-летняя Анастасия Петрова, подозреваемая в убийстве в Екатеринбурге троих своих детей
andrijk777 написав:Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює.
чого це вас дивує? торгівля навіть не припинялась (обсяги скоротились)
[Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.
ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.
У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]
pesikot написав:Взагалі-то, зараз у нас вихідний і 25.12, і 07.01 Це через воєнний стан, святкові вихідні дні скасовані
це опитування було для виявлення настрою думок- користувачі Дії в більшості люди до 45 (навіть 40), тобто 18-40
чому Порошенко не став міняти дату-на той час населення було не готово, - почалися би протести організовані Медвідчуківцями(зараз інша ситуація) Румуни-наші сусіди (до речі Православні) святкують Різдво 25 грудня і не бачать в цьому проблеми, українці теж ментально почали схилятися думок до 25 грудня-чому? тому що в Україні до декрета леніна Різдво тисячу років було 25 грудня (великий піст має бути до 25, навіть 24 грудня пісна вечеря
24 грудня святкують різдвяний святвечір. Увечері напередодні Різдва Христового, тобто в Різдвяний святвечір, сім'я сідає за стіл і їсть пісну вечерю. Виключено вживання алкогольних напоїв.
Взагалі-то, да Різдво 25.12 логічніше. Піст закінчився, можна святкувати і Різдво, і Новий Рік
sashaqbl написав:Не плутайте мокре з холодним. Користувачі інтернету проголосували за те, коли має бути вихідний. А віруючі хай собі там святкують, коли душа забажає... Їм ніхто не забороняє.
Взагалі-то, зараз у нас вихідний і 25.12, і 07.01 Це через воєнний стан, святкові вихідні дні скасовані
це опитування було для виявлення настрою думок- користувачі Дії в більшості люди до 45 (навіть 40), тобто 18-40
чому Порошенко не став міняти дату-на той час населення було не готово, - почалися би протести організовані Медвідчуківцями(зараз інша ситуація) Румуни-наші сусіди (до речі Православні) святкують Різдво 25 грудня і не бачать в цьому проблеми, українці теж ментально почали схилятися думок до 25 грудня-чому? тому що в Україні до декрета леніна Різдво тисячу років було 25 грудня (великий піст має бути до 25, навіть 24 грудня пісна вечеря
24 грудня святкують різдвяний святвечір. Увечері напередодні Різдва Христового, тобто в Різдвяний святвечір, сім'я сідає за стіл і їсть пісну вечерю. Виключено вживання алкогольних напоїв.
логічніше було би відмінити декрет Леніна, а не підлаштовуватися під нього