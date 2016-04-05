andrijk777 написав:Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює.
чого це вас дивує? торгівля навіть не припинялась (обсяги скоротились)
[Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.
ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.
У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]
Ну торгівля це інше. Ми ж і з РФ торгуємо по повній, як мінімум до вересня 2022. Але дипвідносини хоча б з РФ розірвали. Можна торгувати, але дипломатичні відносини розірвати.
Разрыв или приостановление дипломатических отношений может произойти вследствие того, что правительство в другом государстве перестаёт считаться законным. В этом случае дипломатические отношения могут быть впоследствии установлены с другим (альтернативным) правительством того же государства, которое пришло к власти в результате революции или переворота. С другой стороны, продолжение дипломатических отношений с определённым государством после произошедшей там революции или переворота (например, при помощи продолжения официальных дипломатических контактов между диппредставительством одного государства и новыми властями другого) свидетельствует о дипломатическом признании нового правительства[6].
В другой ситуации разрыв или приостановление дипломатических отношений может официально свидетельствовать о том, что отношения между государствами более не являются дружескими; такое может произойти при наличии очень серьёзных проблем во взаимоотношениях вследствие, например, вспыхнувшей между государствами войны. В частности, состояние войны между государствами обязательно влечёт за собой разрыв дипломатических отношений
думаю ,лет через 10 в дипломатических вузах мира будут разбирать ситуацию-когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию (войска РФ шли под флагом рф и шевронами рф), в 2014г была скрытая агрессия и в Крыму и на Донбассе (без флага государства и без шевронов)
prodigy написав:думаю ,лет через 10 в дипломатических вузах мира будут разбирать ситуацию-когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию (войска РФ шли под флагом рф и шевронами рф), в 2014г была скрытая агрессия и в Крыму и на Донбассе (без флага государства и без шевронов)
Для Этого, уже сегодня, стоит Публично разбирать участие московитянских ЧВК, в создании в Украине "управляемого из Москвы хаоса". Разделения украинцев на "Крымчан" и "Домбасян", "Бендер" и пр.пр. пр. - Чего, даже на форуме далеко не готовы к этому. - Хотя публичность в этих вопросах, и есть залог противостояния Врагу. - Именно Врагу, самому лютому: внутреннему. А поскольку такового НЕТ и наоборот - пресекается, значит Украине - не Быть. Будет чей-то протектрат, к этому дело и ведут.
flyman написав:логічніше було би відмінити декрет Леніна, а не підлаштовуватися під нього
Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 15 октября 1582 года взамен прежнего юлианского.
в течении 3 лет большинство стран Европы перешло на григорианский календарь, но некоторые страны не спешили: дата введения 12 мая 1701 Нидерланды 1 марта 1753 Швеция 1 января 1873 Япония 1 января 1896 Корея 1 января 1912 Китай
наши соседи: 14 апреля 1916 Болгария 1 марта 1917 Турция 14 февраля 1918 РСФСР, Эстония
в Украине переход был не зависим от декрета совнаркома (подписанный Лениным) 1 марта 1918 Украина (Украинская народная республика)