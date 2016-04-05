[Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору.Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]деталізовано в таблицях

Разрыв или приостановление дипломатических отношений может произойти вследствие того, что правительство в другом государстве перестаёт считаться законным. В этом случае дипломатические отношения могут быть впоследствии установлены с другим (альтернативным) правительством того же государства, которое пришло к власти в результате революции или переворота. С другой стороны, продолжение дипломатических отношений с определённым государством после произошедшей там революции или переворота (например, при помощи продолжения официальных дипломатических контактов между диппредставительством одного государства и новыми властями другого) свидетельствует о дипломатическом признании нового правительства[6].



В другой ситуации разрыв или приостановление дипломатических отношений может официально свидетельствовать о том, что отношения между государствами более не являются дружескими; такое может произойти при наличии очень серьёзных проблем во взаимоотношениях вследствие, например, вспыхнувшей между государствами войны. В частности, состояние войны между государствами обязательно влечёт за собой разрыв дипломатических отношений