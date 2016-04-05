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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3155315631573158>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

имхо Логічно було б піднімати питання про зміну календаря в 2099 році
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в них кирилика, тому треба перейти на арабську вязь...
і стати неграми, щоб не як москалі.

ну перейти на латинку - можливо не найгірша ідея
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:58

  sashaqbl написав:
  flyman написав:в них кирилика, тому треба перейти на арабську вязь...
і стати неграми, щоб не як москалі.

ну перейти на латинку - можливо не найгірша ідея

perechod'
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:03

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює.

чого це вас дивує? торгівля навіть не припинялась (обсяги скоротились)

[Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору.
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.

ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.

У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]

деталізовано в таблицях
https://ukranews.com/ua/news/894761-ukr ... vijny-z-rf

Ну торгівля це інше.
Ми ж і з РФ торгуємо по повній, як мінімум до вересня 2022. Але дипвідносини хоча б з РФ розірвали.
Можна торгувати, але дипломатичні відносини розірвати.


Разрыв или приостановление дипломатических отношений может произойти вследствие того, что правительство в другом государстве перестаёт считаться законным. В этом случае дипломатические отношения могут быть впоследствии установлены с другим (альтернативным) правительством того же государства, которое пришло к власти в результате революции или переворота. С другой стороны, продолжение дипломатических отношений с определённым государством после произошедшей там революции или переворота (например, при помощи продолжения официальных дипломатических контактов между диппредставительством одного государства и новыми властями другого) свидетельствует о дипломатическом признании нового правительства[6].

В другой ситуации разрыв или приостановление дипломатических отношений может официально свидетельствовать о том, что отношения между государствами более не являются дружескими; такое может произойти при наличии очень серьёзных проблем во взаимоотношениях вследствие, например, вспыхнувшей между государствами войны. В частности, состояние войны между государствами обязательно влечёт за собой разрыв дипломатических отношений


думаю ,лет через 10 в дипломатических вузах мира будут разбирать ситуацию-когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию (войска РФ шли под флагом рф и шевронами рф), в 2014г была скрытая агрессия и в Крыму и на Донбассе (без флага государства и без шевронов)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:05

  sashaqbl написав:
  flyman написав:в них кирилика, тому треба перейти на арабську вязь...
і стати неграми, щоб не як москалі.

ну перейти на латинку - можливо не найгірша ідея

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Почему не на "всеобщее обрезание"?
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

Взагалі-то не Різдво, а Паску, і не угорці, а євреї. Православні не перейшли на новий календар, щоб не святкувати, іноді, Паску в один день з юдеями, для католиків таке святотатство прийнятне.:)
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 30 гру, 2022 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:11

  Kudrjavuy написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:в них кирилика, тому треба перейти на арабську вязь...
і стати неграми, щоб не як москалі.

ну перейти на латинку - можливо не найгірша ідея

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Почему не на "всеобщее обрезание"?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:15

  prodigy написав:думаю ,лет через 10 в дипломатических вузах мира будут разбирать ситуацию-когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию (войска РФ шли под флагом рф и шевронами рф), в 2014г была скрытая агрессия и в Крыму и на Донбассе (без флага государства и без шевронов)

Для Этого, уже сегодня, стоит Публично разбирать участие московитянских ЧВК, в создании в Украине "управляемого из Москвы хаоса".
Разделения украинцев на "Крымчан" и "Домбасян", "Бендер" и пр.пр. пр.
- Чего, даже на форуме далеко не готовы к этому.
- Хотя публичность в этих вопросах, и есть залог противостояния Врагу.
- Именно Врагу, самому лютому: внутреннему.
А поскольку такового НЕТ и наоборот - пресекается, значит Украине - не Быть.
Будет чей-то протектрат, к этому дело и ведут. :evil:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:16

  flyman написав:логічніше було би відмінити декрет Леніна, а не підлаштовуватися під нього


Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 15 октября 1582 года взамен прежнего юлианского.

в течении 3 лет большинство стран Европы перешло на григорианский календарь, но некоторые страны не спешили:
дата введения
12 мая 1701 Нидерланды
1 марта 1753 Швеция
1 января 1873 Япония
1 января 1896 Корея
1 января 1912 Китай

наши соседи:
14 апреля 1916 Болгария
1 марта 1917 Турция
14 февраля 1918 РСФСР, Эстония

в Украине переход был не зависим от декрета совнаркома (подписанный Лениным)
1 марта 1918 Украина (Украинская народная республика)


1 октября 2016 Саудовская Аравия :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:18

  lapay написав:
  Дюрі-бачі написав:Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

Взагалі-то не Різдво, а Паску, і не угорці, а євреї. Православні не перейшли на новий календар, щоб не святкувати, іноді, Паску в один день з юдеями, для католиків таке святотатство прийнятне.:)


в чому полягає святотатство?
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