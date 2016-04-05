abvertaras написав:поясніть що підганяти, чи кого, і куди в тій же УГКЦ?
Лишній інфопривід ніколи не лишній. Церкви, незалежно від приналежності, дуже консервативні інституції. Щоб зробити якусь по справжньому вагому зміну повинен бути не менш вагомий привід і активна вимога вірян. Як ви бачите з голосування, не менше четверті все ще за святкування 7-го січня і це не мало. Орієнтуючись тільки на вислови окремих людей визначитись скільки-кого складно. Церкви не проводять референдумів, це абсурд. А тут хоч якась статистика, на яку можна спертися при обгрунтуванні своїх дій. Не виключаю, що озвучуючи рішення про зміну календаря свят, церковники посилатимуться і на це голосування.
це помилкове бачення-якщо піп проводить якісну агітацію вірянам, ті як зомбовані йдуть і виконують, і дата свята-то таке
37-летняя Анастасия Петрова, подозреваемая в убийстве в Екатеринбурге троих своих детей
andrijk777 написав:Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює.
чого це вас дивує? торгівля навіть не припинялась (обсяги скоротились)
[Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.
ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.
У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]
pesikot написав:Взагалі-то, зараз у нас вихідний і 25.12, і 07.01 Це через воєнний стан, святкові вихідні дні скасовані
це опитування було для виявлення настрою думок- користувачі Дії в більшості люди до 45 (навіть 40), тобто 18-40
чому Порошенко не став міняти дату-на той час населення було не готово, - почалися би протести організовані Медвідчуківцями(зараз інша ситуація) Румуни-наші сусіди (до речі Православні) святкують Різдво 25 грудня і не бачать в цьому проблеми, українці теж ментально почали схилятися думок до 25 грудня-чому? тому що в Україні до декрета леніна Різдво тисячу років було 25 грудня (великий піст має бути до 25, навіть 24 грудня пісна вечеря
24 грудня святкують різдвяний святвечір. Увечері напередодні Різдва Христового, тобто в Різдвяний святвечір, сім'я сідає за стіл і їсть пісну вечерю. Виключено вживання алкогольних напоїв.
Взагалі-то, да Різдво 25.12 логічніше. Піст закінчився, можна святкувати і Різдво, і Новий Рік
Я же написал, что атеист, поэтому особо в религии не разбираюсь, просто высказал свое мнение, ессно никаких обид и не может быть.
то что прихожане УПЦ более радикальны -вы правы (допускаю, что причиною повышенного радикализма являются корни (выходцы из россии, коих много на юге , севере и востоке страны
как сказал А.Невзоров -отличимой чертов православного христианина (в россии) является повышенная чувство ЗЛОБЫ к всем (если когда либо ходили в храм УПЦ на Пасху, Рождество, Троицу-даже в эти великие праздники прихожане толкаются локтями за доступ, пробиться к священнику,чтобы он освятил твои "дары"(паску, яйца) и быстрее свалить домой (потому устал, замерз, и злой от того что поп 3 часа тянул волынку)
католики по окончании меры ручкаются друг с другом (как братья во Христе), а православные в лучшем случае скажут до свидание, а большей частью тихо "по машинам"
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 30 гру, 2022 18:02, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Недавно взнав що в Білорусії є наш посол і він працює.
чого це вас дивує? торгівля навіть не припинялась (обсяги скоротились)
[Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.
ЗТО між Україною та Білорусією у січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому - 534,2 млн доларів, у березні - трохи більше 112 млн доларів, у квітні - 152,6 млн доларів, у травні - 25,4 млн доларів, у червні - 27 млн доларів, липні - 48,5 млн доларів, у серпні - трохи більше 7 млн доларів.
У січні Україна експортувала в РБ товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав - 82,6 млн доларів, у березні - 248 тис. доларів, квітні - 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні - 16 тис. доларів, у серпні - 1,4 тис. доларів./quote]
Ну торгівля це інше. Ми ж і з РФ торгуємо по повній, як мінімум до вересня 2022. Але дипвідносини хоча б з РФ розірвали. Можна торгувати, але дипломатичні відносини розірвати.
Разрыв или приостановление дипломатических отношений может произойти вследствие того, что правительство в другом государстве перестаёт считаться законным. В этом случае дипломатические отношения могут быть впоследствии установлены с другим (альтернативным) правительством того же государства, которое пришло к власти в результате революции или переворота. С другой стороны, продолжение дипломатических отношений с определённым государством после произошедшей там революции или переворота (например, при помощи продолжения официальных дипломатических контактов между диппредставительством одного государства и новыми властями другого) свидетельствует о дипломатическом признании нового правительства[6].
В другой ситуации разрыв или приостановление дипломатических отношений может официально свидетельствовать о том, что отношения между государствами более не являются дружескими; такое может произойти при наличии очень серьёзных проблем во взаимоотношениях вследствие, например, вспыхнувшей между государствами войны. В частности, состояние войны между государствами обязательно влечёт за собой разрыв дипломатических отношений
думаю ,лет через 10 в дипломатических вузах мира будут разбирать ситуацию-когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию (войска РФ шли под флагом рф и шевронами рф), в 2014г была скрытая агрессия и в Крыму и на Донбассе (без флага государства и без шевронов)