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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3155315631573158>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:16

  flyman написав:логічніше було би відмінити декрет Леніна, а не підлаштовуватися під нього


Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 15 октября 1582 года взамен прежнего юлианского.

в течении 3 лет большинство стран Европы перешло на григорианский календарь, но некоторые страны не спешили:
дата введения
12 мая 1701 Нидерланды
1 марта 1753 Швеция
1 января 1873 Япония
1 января 1896 Корея
1 января 1912 Китай

наши соседи:
14 апреля 1916 Болгария
1 марта 1917 Турция
14 февраля 1918 РСФСР, Эстония

в Украине переход был не зависим от декрета совнаркома (подписанный Лениным)
1 марта 1918 Украина (Украинская народная республика)


1 октября 2016 Саудовская Аравия :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:18

  lapay написав:
  Дюрі-бачі написав:Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

Взагалі-то не Різдво, а Паску, і не угорці, а євреї. Православні не перейшли на новий календар, щоб не святкувати, іноді, Паску в один день з юдеями, для католиків таке святотатство прийнятне.:)


в чому полягає святотатство?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию

Ранее на ветке уже обсуждался этот вопрос.
Кратко - сейчас Украина жертва агрессии и поэтому получает и военную, и гуманитарную помощь от других стран, объявив же войну расее, Украина сама становится агрессором (расея же не объявляла войну, всего лишь СВО), соотв. помощь уменьшится или может вообще прекратиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:22

  Дюрі-бачі написав:sashaqbl https://gdb.rferl.org/BF12414B-71F4-4BD ... 73652E.jpg

Прикольно. В Білорусії 25 грудня вихідний ще з 1998 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:в чому полягає святотатство

У християнства і юдаїзма традиційно не прості відносини. Релігія взагалі річ іраціональна. Нехай самі віруючи з'ясовують, коли і як святкувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так можна ж в обидва дні пити горілку. Яка проблема?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:sashaqbl https://gdb.rferl.org/BF12414B-71F4-4BD ... 73652E.jpg
То ж, прогресивний світ - 25/12. Краще святкувати разом з цивілізованими країнами, ніж з дегенеративною руснею
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:40

  prodigy написав:думаю ,лет через 10 в дипломатических вузах мира будут разбирать ситуацию-когда Украина не решилась объявить войну двум странам , начавшим против нее открытую агрессию (войска РФ шли под флагом рф и шевронами рф), в 2014г была скрытая агрессия и в Крыму и на Донбассе (без флага государства и без шевронов)

А що тут "разбирать"? Війну повинен об'являти агресор(зазвичай це сильніша сторона конфлікту). Який зміст жертві агресії об'являти війну агресору?

Порився в історії - СРСР не об'являв війну Фінляндії в 1939! І очевидно, що і фіни ніякої війни не об'являли. Навіщо? Все і так усім зрозуміло.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:49

  lapay написав:
  prodigy написав:в чому полягає святотатство

У християнства і юдаїзма традиційно не прості відносини. Релігія взагалі річ іраціональна. Нехай самі віруючи з'ясовують, коли і як святкувати.



Религия - система взглядов и убеждений, на которых строится мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ) и которые основаны на вере в существование Бога или богов, "священного", то есть той или иной разновидности сверхъестественного.


У християнства і юдаїзма традиційно не прості відносини-потому что они банально конкуренты по бизнесу :mrgreen:
Христианство исторически возникло в религиозном контексте иудаизма времен Второго Храма: сам Иисус (ивр. ‏יֵשׁוּעַ‏‎) и его непосредственные последователи (апостолы) были по рождению и воспитанию иудеями; многие евреи, а также греки и римляне[1] воспринимали их в качестве одной из многочисленных иудейских сект

Первые «апостолы и пророки», последователи Его учения, продолжали считать себя иудеями по вероисповеданию, для них священным писанием были книги, включённые в Ветхий завет. Для христиан главным священным текстом был перевод иудейской Библии на греческий язык, сделанный в Александрии Египетской в III в. до н. э. — так называемая Септуагинта.


Плагиат христиан от иудеев:
В христианском богослужении можно выделить следующие элементы, заимствованные из иудаизма:

Чтение отрывков из Ветхого и Нового заветов во время богослужения — христианский вариант, чтения Торы и книги Пророков — в синагоге;
Важное место, которое занимают Псалмы в христианском богослужении;
Некоторые ранние христианские молитвы представляют собой заимствование или переработку иудейских оригиналов: «Апостольские постановления» (7:35-38); «Дидахе» («Учение 12 апостолов») гл. 9-12; молитва «Отче наш» (ср. Кадиш);
Очевидно иудейское происхождение многих молитвенных формул. Например, аминь (Амен), аллилуйя (Галилуйа) и осанна (Хоша’на);
Можно обнаружить общность некоторых христианских обрядов (таинств) с еврейскими, хотя и преобразованными в специфически христианском духе. Например, таинство крещения (ср. обрезание и миква);
Важнейшее христианское таинство — евхаристия — воспоминание о последней трапезе Иисуса с учениками (Тайная вечеря, отождествляемая с пасхальной трапезой) и включает такие традиционные иудейские элементы празднования Песаха, как преломляемый хлеб и чаша вина.

Противоречия между христианством и иудаизмом
Поскольку Иисус в общем исповедовал фарисейский (раввинский) иудаизм, большая часть его учения совпадает с еврейскими библейскими и фарисейскими верованиями. Есть, однако, ряд оригинальных учений, приписываемых Иисусу в Новом Завете, которые отличаются от древнего иудаизма его времени:

1. Иисус прощает все грехи. «Сын человеческий обладает властью прощать грехи» (Мф. 9:6). Даже если приравнивать Иисуса к Богу (что само по себе является ересью для иудаизма), уже одно это заявление является радикальным отходом от принципов иудаизма. Как уже отмечалось, даже Сам Бог не прощает все грехи. Он ограничивает свою власть и прощает лишь те грехи, которые совершены против Него, Бога. Как указано в Мишне: «День искупления предназначен для искупления грехов против Бога, а не грехов, совершённых против людей, за исключением тех случаев, когда пострадавший от грехов твоих был ублаготворён тобою» (Мишна, Иома 8:9).

2. Отношение Иисуса к плохим людям. «Не оказывай сопротивления злому человеку. Напротив, если кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему и левую» (Мф. 5:38). И далее: «Возлюби врагов твоих и молись за твоих притеснителей» (Мф. 5:44). Иудаизм, напротив, всегда призывает оказывать сопротивление пороку и злу. Ярким примером тому в Библии является поведение Моисея, убившего египетского рабовладельца за то, что тот издевался над рабом-евреем (Исх. 2:12). Несмотря на нравственный идеал непротивления злу насилием, христианство признаёт обе модели поведения, поскольку для большинства христиан Ветхий завет также является Священной книгой.

Вторым часто повторяемым примером из Второзакония является заповедь: «Рука свидетелей должна быть на нём (злом человеке, творящем зло перед очами Господа Бога) прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа; и так истреби зло из среды своей» Втор. 7:17. Иудаизм также никогда не призывает возлюбить врагов людей. Это, однако, не означает, вопреки утверждению новозаветного Матфея, что иудаизм призывает ненавидеть врагов (Мф. 5:43)

В целом иудаизм относится к христианству как своему «производному», но считает что Христианство является «заблуждением», что, однако, не мешает ему нести базовые элементы иудаизма народам мира


Христианство рассматривает себя новым и единственным Израилем, исполнением и продолжением пророчеств Танаха (Ветхого Завета) (Втор. 18:15,28; Иер. 31:31-35; Ис. 2:2-5; Дан. 9:26-27) и как новый завет Бога со всем человечеством, а не только евреями


Принять индуизм или синтоизм нельзя: принадлежать к этим религиям можно лишь по праву рождения, а вот иудаизм — можно

Что нужно для принятия иудаизма?
Кандидат обязан принять на себя бремя всех 613 заповедей Торы перед судом из трёх судей. Если кандидат — мужчина, ему делают обрезание, после выздоровления — твила в микве завершает процедуру. Женщину только окунают в микве.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:13

❗️Зафіксовано пуски дронів. Орієнтовний час підльоту – 19:20, — Смолій
За попередніми даними був запуск щонайменше 30 шахедів.
edvardd
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