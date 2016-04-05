Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:49

lapay написав: prodigy написав: в чому полягає святотатство в чому полягає святотатство

У християнства і юдаїзма традиційно не прості відносини. Релігія взагалі річ іраціональна. Нехай самі віруючи з'ясовують, коли і як святкувати. . Релігія взагалі річ іраціональна. Нехай самі віруючи з'ясовують, коли і як святкувати.

Христианство исторически возникло в религиозном контексте иудаизма времен Второго Храма: сам Иисус (ивр. ‏יֵשׁוּעַ‏‎) и его непосредственные последователи (апостолы) были по рождению и воспитанию иудеями; многие евреи, а также греки и римляне[1] воспринимали их в качестве одной из многочисленных иудейских сект



Первые «апостолы и пророки», последователи Его учения, продолжали считать себя иудеями по вероисповеданию, для них священным писанием были книги, включённые в Ветхий завет. Для христиан главным священным текстом был перевод иудейской Библии на греческий язык, сделанный в Александрии Египетской в III в. до н. э. — так называемая Септуагинта.

В целом иудаизм относится к христианству как своему «производному», но считает что Христианство является «заблуждением», что, однако, не мешает ему нести базовые элементы иудаизма народам мира

Христианство рассматривает себя новым и единственным Израилем, исполнением и продолжением пророчеств Танаха (Ветхого Завета) (Втор. 18:15,28; Иер. 31:31-35; Ис. 2:2-5; Дан. 9:26-27) и как новый завет Бога со всем человечеством, а не только евреями

- система взглядов и убеждений, на которых строится мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ) и которые основаныУ християнства і юдаїзма традиційно не прості відносини-потому что они банально конкуренты по бизнесуВ христианском богослужении можно выделить следующие элементы, заимствованные из иудаизма:Чтение отрывков из Ветхого и Нового заветов во время богослужения — христианский вариант, чтения Торы и книги Пророков — в синагоге;Важное место, которое занимают Псалмы в христианском богослужении;Некоторые ранние христианские молитвы представляют собой заимствование или переработку иудейских оригиналов: «Апостольские постановления» (7:35-38); «Дидахе» («Учение 12 апостолов») гл. 9-12; молитва «Отче наш» (ср. Кадиш);Очевидно иудейское происхождение многих молитвенных формул. Например, аминь (Амен), аллилуйя (Галилуйа) и осанна (Хоша’на);Можно обнаружить общность некоторых христианских обрядов (таинств) с еврейскими, хотя и преобразованными в специфически христианском духе. Например, таинство крещения (ср. обрезание и миква);Важнейшее христианское таинство — евхаристия — воспоминание о последней трапезе Иисуса с учениками (Тайная вечеря, отождествляемая с пасхальной трапезой) и включает такие традиционные иудейские элементы празднования Песаха, как преломляемый хлеб и чаша вина.Поскольку Иисус в общем исповедовал фарисейский (раввинский) иудаизм, большая часть его учения совпадает с еврейскими библейскими и фарисейскими верованиями. Есть, однако, ряд оригинальных учений, приписываемых Иисусу в Новом Завете, которые отличаются от древнего иудаизма его времени:1.. «Сын человеческий обладает властью прощать грехи» (Мф. 9:6). Даже если приравнивать Иисуса к Богу (что само по себе является ересью для иудаизма), уже одно это заявление является радикальным отходом от принципов иудаизма. Как уже отмечалось,. Он ограничивает свою власть и. Как указано в Мишне: «День искупления предназначен для искупления грехов против Бога, а не грехов, совершённых против людей, за исключением тех случаев, когда пострадавший от грехов твоих был ублаготворён тобою» (Мишна, Иома 8:9).2.. «Не оказывай сопротивления злому человеку. Напротив, если кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему и левую» (Мф. 5:38). И далее: «Возлюби врагов твоих и молись за твоих притеснителей» (Мф. 5:44). Иудаизм, напротив, всегда призывает оказывать сопротивление пороку и злу. Ярким примером тому в Библии является поведение Моисея, убившего египетского рабовладельца за то, что тот издевался над рабом-евреем (Исх. 2:12). Несмотря на нравственный идеал непротивления злу насилием, христианство признаёт обе модели поведения, поскольку для большинства христиан Ветхий завет также является Священной книгой.Вторым часто повторяемым примером из Второзакония является заповедь: «Рука свидетелей должна быть на нём (злом человеке, творящем зло перед очами Господа Бога) прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа; и так истреби зло из среды своей» Втор. 7:17. Иудаизм также никогда не призывает возлюбить врагов людей. Это, однако, не означает, вопреки утверждению новозаветного Матфея, что иудаизм призывает ненавидеть врагов (Мф. 5:43)Принять индуизм или синтоизм нельзя: принадлежать к этим религиям можно лишь по праву рождения, аКандидат обязан принять на себя бремя всех 613 заповедей Торы перед судом из трёх судей. Если кандидат — мужчина, ему делают обрезание, после выздоровления — твила в микве завершает процедуру. Женщину только окунают в микве.