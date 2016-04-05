При чем тут григорианский календарь для православия? Православные переходят на Новоюлианский календарь.
Новоюлиа́нский календа́рь — календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365,242222 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем[1].
В настоящее время 9 из 15 автокефальных православных церквей практикуют новоюлианский календарь[3].
В настоящее время Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов[7], а также румынских приходов Черновицко-Буковинской епархии[8]), Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также афонские монастыри для исчисления неподвижных праздников пользуются юлианским календарём, все остальные поместные церкви — новоюлианским, который до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским[9], поэтому иногда принятую ими календарную систему ошибочно называют григорианской[10].
Христос родился и темнота начала отступать, Христос принес нам свет. Иначально дата рождения Христа была связана с зимним солнцестоянием, которое во времена Юлия припадала на 25 декабря. А какой смысл вкладывают в праздник в РПЦ: скрепы, деды ошибались и мы будем ошибаться?
Всех верующих надо проверить на соблюдение поста на новый год. Если соблюдает, значит он действительно за 7 января, если не соблюдает - значит он за 25 декабря или вообще не верующий.