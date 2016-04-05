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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3155315631573158
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:17

  flyman написав:про перехід вірян на григоріанський календар?
чи чергова хвиля хаосу від слуг?


При чем тут григорианский календарь для православия? Православные переходят на Новоюлианский календарь.

Новоюлиа́нский календа́рь — календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365,242222 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем[1].

В настоящее время 9 из 15 автокефальных православных церквей практикуют новоюлианский календарь[3].

В настоящее время Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов[7], а также румынских приходов Черновицко-Буковинской епархии[8]), Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также афонские монастыри для исчисления неподвижных праздников пользуются юлианским календарём, все остальные поместные церкви — новоюлианским, который до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским[9], поэтому иногда принятую ими календарную систему ошибочно называют григорианской[10].


Христос родился и темнота начала отступать, Христос принес нам свет. Иначально дата рождения Христа была связана с зимним солнцестоянием, которое во времена Юлия припадала на 25 декабря. А какой смысл вкладывают в праздник в РПЦ: скрепы, деды ошибались и мы будем ошибаться?
Всех верующих надо проверить на соблюдение поста на новый год. Если соблюдает, значит он действительно за 7 января, если не соблюдает - значит он за 25 декабря или вообще не верующий.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В этом году МЫ ИЗМЕНИЛИ МИР, изменились сами и похороны империи зла обеспечим в наступающем году

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:45

И всего-то, из-за этого весь шум?
https://www.theguardian.com/world/2022/ ... ar-ukraine
Лучше ВОТ ЭТО!
Від Справжнього Чоловіка:
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3155315631573158
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