flyman написав:про перехід вірян на григоріанський календар? чи чергова хвиля хаосу від слуг?
При чем тут григорианский календарь для православия? Православные переходят на Новоюлианский календарь.
Новоюлиа́нский календа́рь — календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365,242222 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем[1].
В настоящее время 9 из 15 автокефальных православных церквей практикуютновоюлианский календарь[3].
В настоящее время Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов[7], а также румынских приходов Черновицко-Буковинской епархии[8]), Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также афонские монастыри для исчисления неподвижных праздников пользуются юлианским календарём, все остальные поместные церкви — новоюлианским, который до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским[9], поэтому иногда принятую ими календарную систему ошибочно называют григорианской[10].
Христос родился и темнота начала отступать, Христос принес нам свет. Иначально дата рождения Христа была связана с зимним солнцестоянием, которое во времена Юлия припадала на 25 декабря. А какой смысл вкладывают в праздник в РПЦ: скрепы, деды ошибались и мы будем ошибаться? Всех верующих надо проверить на соблюдение поста на новый год. Если соблюдает, значит он действительно за 7 января, если не соблюдает - значит он за 25 декабря или вообще не верующий.
= При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были бы на 67% выше
★ В результате разрушения Советского Союза Россия (РСФСР) потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство». Это разница между фактическими показателями и альтернативными, что сложились бы при советских темпах роста, средних за 1980-1989 гг.
👨👩👧👦 Потери населения – 26 млн По данным прогноза Госкомстата СССР от 1990 г., в РСФСР к концу 2022 г. могло жить 172,4 млн чел. Но по факту населения сейчас 146,4 млн чел.
💵 Потери доходов – 41% Среднемесячные располагаемые доходы 80% россиян (без богатых) в 2022 г. составили около 25 550 руб. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 000 руб., или на 68% больше.
⚙️ Потери экономики – 40% "Как известно", в 80-е был "застой". В 1985 г. рост экономики замедлился аж до 2,3%, что использовали как повод для начала перестройки. Но при таких темпах роста ВВП сейчас был бы больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на 26%, как по факту. Экономика России (ВВП по ППС) составила $7,7 трлн вместо $4,6 трлн и занимала бы 4 место в мире после Китая, США и Индии.
🏭 Потери производства – 66%
🌾 Потери сельского хозяйства – 44%
🏡 Потери активов – 56%
🌏 Геополитические потери – 32%
Аналогичный подсчёт последствий войны 1941-1945 гг показал, что потери населения России составили 20 млн чел. Экономика РСФСР потеряла 44%, промышленность – 41%, сельское хозяйство – 43%. Страна недосчиталась 45% богатств, а население – 37% доходов.
Как видно, разрушение СССР и переход от социализма к капитализму, т.е. на более низкую ступень общественного развития обернулись для России потерями, которые сопоставимы с утратами от гитлеровской оккупации 1941-1945 гг.
Раскручивают тему СССР как оправдание оккупации Украины
vitaliian Интересно, кадыровцы, ахматсиловцы и прочие мандоглазые с земель восточнее Урала, что отличились особенно в Буче и Изюме(а про Мариуполь одно чмо такое даже интервью дало) в курсе этих цифр про проСССРанное будущее или они стаей шли в военкоматы только за 200тысячной зарплатой?
Дюрі-бачі написав:pesikot Я греко-католик. Не релігійний фанатик, але й і не з тих людей, що ходять до церви 2 рази в році. Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.
Тобто, вас, як релігійну людину, більше цікавить не коли там то христос народився, а коли мадяри святкують. Зрозуміло