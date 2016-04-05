= При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были бы на 67% выше



★ В результате разрушения Советского Союза Россия (РСФСР) потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство». Это разница между фактическими показателями и альтернативными, что сложились бы при советских темпах роста, средних за 1980-1989 гг.



👨‍👩‍👧‍👦 Потери населения – 26 млн

По данным прогноза Госкомстата СССР от 1990 г., в РСФСР к концу 2022 г. могло жить 172,4 млн чел. Но по факту населения сейчас 146,4 млн чел.



💵 Потери доходов – 41%

Среднемесячные располагаемые доходы 80% россиян (без богатых) в 2022 г. составили около 25 550 руб. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 000 руб., или на 68% больше.



⚙️ Потери экономики – 40%

"Как известно", в 80-е был "застой". В 1985 г. рост экономики замедлился аж до 2,3%, что использовали как повод для начала перестройки. Но при таких темпах роста ВВП сейчас был бы больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на 26%, как по факту. Экономика России (ВВП по ППС) составила $7,7 трлн вместо $4,6 трлн и занимала бы 4 место в мире после Китая, США и Индии.



🏭 Потери производства – 66%



🌾 Потери сельского хозяйства – 44%



🏡 Потери активов – 56%



🌏 Геополитические потери – 32%



Аналогичный подсчёт последствий войны 1941-1945 гг показал, что потери населения России составили 20 млн чел. Экономика РСФСР потеряла 44%, промышленность – 41%, сельское хозяйство – 43%. Страна недосчиталась 45% богатств, а население – 37% доходов.



Как видно, разрушение СССР и переход от социализма к капитализму, т.е. на более низкую ступень общественного развития обернулись для России потерями, которые сопоставимы с утратами от гитлеровской оккупации 1941-1945 гг.

