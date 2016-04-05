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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3155315631573158
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:17

  flyman написав:про перехід вірян на григоріанський календар?
чи чергова хвиля хаосу від слуг?


При чем тут григорианский календарь для православия? Православные переходят на Новоюлианский календарь.

Новоюлиа́нский календа́рь — календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365,242222 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем[1].

В настоящее время 9 из 15 автокефальных православных церквей практикуют новоюлианский календарь[3].

В настоящее время Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов[7], а также румынских приходов Черновицко-Буковинской епархии[8]), Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также афонские монастыри для исчисления неподвижных праздников пользуются юлианским календарём, все остальные поместные церкви — новоюлианским, который до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским[9], поэтому иногда принятую ими календарную систему ошибочно называют григорианской[10].


Христос родился и темнота начала отступать, Христос принес нам свет. Иначально дата рождения Христа была связана с зимним солнцестоянием, которое во времена Юлия припадала на 25 декабря. А какой смысл вкладывают в праздник в РПЦ: скрепы, деды ошибались и мы будем ошибаться?
Всех верующих надо проверить на соблюдение поста на новый год. Если соблюдает, значит он действительно за 7 января, если не соблюдает - значит он за 25 декабря или вообще не верующий.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В этом году МЫ ИЗМЕНИЛИ МИР, изменились сами и похороны империи зла обеспечим в наступающем году

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:45

И всего-то, из-за этого весь шум?
https://www.theguardian.com/world/2022/ ... ar-ukraine
Лучше ВОТ ЭТО!
Від Справжнього Чоловіка:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:07

Зображення

= При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были бы на 67% выше

★ В результате разрушения Советского Союза Россия (РСФСР) потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство». Это разница между фактическими показателями и альтернативными, что сложились бы при советских темпах роста, средних за 1980-1989 гг.

👨‍👩‍👧‍👦 Потери населения – 26 млн
По данным прогноза Госкомстата СССР от 1990 г., в РСФСР к концу 2022 г. могло жить 172,4 млн чел. Но по факту населения сейчас 146,4 млн чел.

💵 Потери доходов – 41%
Среднемесячные располагаемые доходы 80% россиян (без богатых) в 2022 г. составили около 25 550 руб. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 000 руб., или на 68% больше.

⚙️ Потери экономики – 40%
"Как известно", в 80-е был "застой". В 1985 г. рост экономики замедлился аж до 2,3%, что использовали как повод для начала перестройки. Но при таких темпах роста ВВП сейчас был бы больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на 26%, как по факту. Экономика России (ВВП по ППС) составила $7,7 трлн вместо $4,6 трлн и занимала бы 4 место в мире после Китая, США и Индии.

🏭 Потери производства – 66%

🌾 Потери сельского хозяйства – 44%

🏡 Потери активов – 56%

🌏 Геополитические потери – 32%

Аналогичный подсчёт последствий войны 1941-1945 гг показал, что потери населения России составили 20 млн чел. Экономика РСФСР потеряла 44%, промышленность – 41%, сельское хозяйство – 43%. Страна недосчиталась 45% богатств, а население – 37% доходов.

Как видно, разрушение СССР и переход от социализма к капитализму, т.е. на более низкую ступень общественного развития обернулись для России потерями, которые сопоставимы с утратами от гитлеровской оккупации 1941-1945 гг.

Раскручивают тему СССР как оправдание оккупации Украины
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:10

vitaliian
Интересно, кадыровцы, ахматсиловцы и прочие мандоглазые с земель восточнее Урала, что отличились особенно в Буче и Изюме(а про Мариуполь одно чмо такое даже интервью дало) в курсе этих цифр про проСССРанное будущее или они стаей шли в военкоматы только за 200тысячной зарплатой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:55

  lapay написав:євреї з палестинцями, що не заважає Ізраїлю анексувати захоплені землі.

Нагадайте, у кого Ізраїль "анексував захоплені землі"?
І хто такі "палестинці"?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:15

  Дюрі-бачі написав:pesikot Я греко-католик. Не релігійний фанатик, але й і не з тих людей, що ходять до церви 2 рази в році.
Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

Тобто, вас, як релігійну людину, більше цікавить не коли там то христос народився, а коли мадяри святкують. Зрозуміло :)
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 05:48

  барабашов написав:vitaliian
Интересно, кадыровцы, ахматсиловцы и прочие мандоглазые с земель восточнее Урала, что отличились особенно в Буче и Изюме(а про Мариуполь одно чмо такое даже интервью дало) в курсе этих цифр про проСССРанное будущее или они стаей шли в военкоматы только за 200тысячной зарплатой?

99% из них русского алфавита не знают, знакомый жил на Кавказе рассказывал про местное средневековье, где муж за измену может избить жену до смерти и при этом ему ничего не будет. Нерадивого работника могут избить на работе, ученика в школе. С точки зрения "малых народностей" ничего необычного в Буче не произошло. Вероятно русня деградировала тоже до их уровня.

Не зря (и не случайно) Кадыров - в топе среди медийных политиков РФ. Это сигнал местным элитам какие царские могут быть полномочия у глав регионов, если сильно захотеть.
https://t.me/bulbe_de_trones/4171

Кремль теряет контроль над местными элитами и война (а особенно ЧВК не подконтрольные местным военкоматам) это один из способов его вернуть.

Уничтожение мужчин 18-60 желательное кремлю - ослабление потенциала регионов к бунтам. Когда там говорят "сво идёт по плану" возможно так оно и есть, если их план - ослабить армию и истощить человеческий ресурс.

По факту "на местах" давно уже действуют свои законы, с гораздо бОльшими "неофициальными полномочиями" на насилие. Помните кто Немцова замочил? Этого даже не скрывали. При запредельной коррупции не может быть никакой вертикали. От любого "вертикального" чиновника местный может откупиться и дальше творить беспредел безнаказанно.

https://t.me/KremlCirk/3568
vitaliian
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