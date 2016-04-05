RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3156315731583159>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:17

  flyman написав:про перехід вірян на григоріанський календар?
чи чергова хвиля хаосу від слуг?


При чем тут григорианский календарь для православия? Православные переходят на Новоюлианский календарь.

Новоюлиа́нский календа́рь — календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365,242222 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем[1].

В настоящее время 9 из 15 автокефальных православных церквей практикуют новоюлианский календарь[3].

В настоящее время Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов[7], а также румынских приходов Черновицко-Буковинской епархии[8]), Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также афонские монастыри для исчисления неподвижных праздников пользуются юлианским календарём, все остальные поместные церкви — новоюлианским, который до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским[9], поэтому иногда принятую ими календарную систему ошибочно называют григорианской[10].


Христос родился и темнота начала отступать, Христос принес нам свет. Иначально дата рождения Христа была связана с зимним солнцестоянием, которое во времена Юлия припадала на 25 декабря. А какой смысл вкладывают в праздник в РПЦ: скрепы, деды ошибались и мы будем ошибаться?
Всех верующих надо проверить на соблюдение поста на новый год. Если соблюдает, значит он действительно за 7 января, если не соблюдает - значит он за 25 декабря или вообще не верующий.
Камикадзе
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В этом году МЫ ИЗМЕНИЛИ МИР, изменились сами и похороны империи зла обеспечим в наступающем году

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7516
З нами з: 31.08.09
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:45

И всего-то, из-за этого весь шум?
https://www.theguardian.com/world/2022/ ... ar-ukraine
Лучше ВОТ ЭТО!
Від Справжнього Чоловіка:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10484
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:07

Зображення

= При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были бы на 67% выше

★ В результате разрушения Советского Союза Россия (РСФСР) потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство». Это разница между фактическими показателями и альтернативными, что сложились бы при советских темпах роста, средних за 1980-1989 гг.

👨‍👩‍👧‍👦 Потери населения – 26 млн
По данным прогноза Госкомстата СССР от 1990 г., в РСФСР к концу 2022 г. могло жить 172,4 млн чел. Но по факту населения сейчас 146,4 млн чел.

💵 Потери доходов – 41%
Среднемесячные располагаемые доходы 80% россиян (без богатых) в 2022 г. составили около 25 550 руб. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 000 руб., или на 68% больше.

⚙️ Потери экономики – 40%
"Как известно", в 80-е был "застой". В 1985 г. рост экономики замедлился аж до 2,3%, что использовали как повод для начала перестройки. Но при таких темпах роста ВВП сейчас был бы больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на 26%, как по факту. Экономика России (ВВП по ППС) составила $7,7 трлн вместо $4,6 трлн и занимала бы 4 место в мире после Китая, США и Индии.

🏭 Потери производства – 66%

🌾 Потери сельского хозяйства – 44%

🏡 Потери активов – 56%

🌏 Геополитические потери – 32%

Аналогичный подсчёт последствий войны 1941-1945 гг показал, что потери населения России составили 20 млн чел. Экономика РСФСР потеряла 44%, промышленность – 41%, сельское хозяйство – 43%. Страна недосчиталась 45% богатств, а население – 37% доходов.

Как видно, разрушение СССР и переход от социализма к капитализму, т.е. на более низкую ступень общественного развития обернулись для России потерями, которые сопоставимы с утратами от гитлеровской оккупации 1941-1945 гг.

Раскручивают тему СССР как оправдание оккупации Украины
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:10

vitaliian
Интересно, кадыровцы, ахматсиловцы и прочие мандоглазые с земель восточнее Урала, что отличились особенно в Буче и Изюме(а про Мариуполь одно чмо такое даже интервью дало) в курсе этих цифр про проСССРанное будущее или они стаей шли в военкоматы только за 200тысячной зарплатой?
барабашов
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:55

  lapay написав:євреї з палестинцями, що не заважає Ізраїлю анексувати захоплені землі.

Нагадайте, у кого Ізраїль "анексував захоплені землі"?
І хто такі "палестинці"?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 19.02.14
Подякував: 406 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:15

  Дюрі-бачі написав:pesikot Я греко-католик. Не релігійний фанатик, але й і не з тих людей, що ходять до церви 2 рази в році.
Для мене святкувати Різдво разом з Мадярами категорично неприйнятно, оточення переважно поділяє цю думку.

Тобто, вас, як релігійну людину, більше цікавить не коли там то христос народився, а коли мадяри святкують. Зрозуміло :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 19.02.14
Подякував: 406 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 05:48

  барабашов написав:vitaliian
Интересно, кадыровцы, ахматсиловцы и прочие мандоглазые с земель восточнее Урала, что отличились особенно в Буче и Изюме(а про Мариуполь одно чмо такое даже интервью дало) в курсе этих цифр про проСССРанное будущее или они стаей шли в военкоматы только за 200тысячной зарплатой?

99% из них русского алфавита не знают, знакомый жил на Кавказе рассказывал про местное средневековье, где муж за измену может избить жену до смерти и при этом ему ничего не будет. Нерадивого работника могут избить на работе, ученика в школе. С точки зрения "малых народностей" ничего необычного в Буче не произошло. Вероятно русня деградировала тоже до их уровня.

Не зря (и не случайно) Кадыров - в топе среди медийных политиков РФ. Это сигнал местным элитам какие царские могут быть полномочия у глав регионов, если сильно захотеть.
https://t.me/bulbe_de_trones/4171

Кремль теряет контроль над местными элитами и война (а особенно ЧВК не подконтрольные местным военкоматам) это один из способов его вернуть.

Уничтожение мужчин 18-60 желательное кремлю - ослабление потенциала регионов к бунтам. Когда там говорят "сво идёт по плану" возможно так оно и есть, если их план - ослабить армию и истощить человеческий ресурс.

По факту "на местах" давно уже действуют свои законы, с гораздо бОльшими "неофициальными полномочиями" на насилие. Помните кто Немцова замочил? Этого даже не скрывали. При запредельной коррупции не может быть никакой вертикали. От любого "вертикального" чиновника местный может откупиться и дальше творить беспредел безнаказанно.

https://t.me/KremlCirk/3568
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Нагадайте, у кого Ізраїль "анексував захоплені землі"?
І хто такі "палестинці"?

Голанські висоти, Палестинці.
Не дарма кажуть, що друзі пізнаються в біді, особливо по відношенню до наших біженців.
lapay
 
Повідомлень: 13327
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:26

  барабашов написав:vitaliian
Интересно, кадыровцы, ахматсиловцы и прочие мандоглазые с земель восточнее Урала, что отличились особенно в Буче и Изюме(а про Мариуполь одно чмо такое даже интервью дало) в курсе этих цифр про проСССРанное будущее или они стаей шли в военкоматы только за 200тысячной зарплатой?


там у большинства мышление не уровне глистов
про ссср можно много разных сказок написать, проблема рф в том -что половина населения не жила в то время, а вторая половина помнит банально свою молодость (девки, гармошка или как у ЛАДа стройотряды-студенчество, первая хрущевка)

даже теоретически у ссср не было бы никакого светлого будущего в принципе, потому что 60% промышленности работало на войну (даже одной ногой в могиле-они продолжали клепать ракеты, танки , подводные лодки, самолеты)

теоретически был шанс у путина в 1999-2007 (нефть стала резко дорожать)-правда темпы роста ввп зависили на 80% от продажи угроводородов, но все равно надо было продолжать развитие страны , а не армии и впк

посмотрите на график прямых инстранных инвестиций за 20 лет (понятно, что часть денег -это не чистые инвестиции а отмытые в оффшорах Кипра и Панамы деньги олигархов, но тем неменее 74 млрд а 2008году (потом падение-нападение на Грузию), 15 сборочных автозаводов (Калуга-фольц. полный цикл, форд под Питером тоже)-1,2млн авто в год и потом нападение на Грузию и Украину. НО, ввп рашки в 2000г (260млрд), а в 2008 уже 1,6трл-это прирост 600%
https://www.macrotrends.net/countries/R ... investment

у Украины тоже было нормально 570% 32,8млрд (2000) и 188 млд (2008)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 31 гру, 2022 09:33, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 9110
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3090 раз.
Подякували: 3158 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3156315731583159>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110021
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.