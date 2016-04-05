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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3156315731583159
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Не зря (и не случайно) Кадыров - в топе среди медийных политиков РФ. Это сигнал местным элитам какие царские могут быть полномочия у глав регионов, если сильно захотеть.


никаких царских полномочий-Фургал пример (несмотря что Хабаровск был за него) до 110тысяч воходили на улицы

Кадыров-это Распутин сегодня , закончит аналогично
(кончат все его семя, детей жалко)
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