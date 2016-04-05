никаких царских полномочий-Фургал пример (несмотря что Хабаровск был за него) до 110тысяч воходили на улицы
Кадыров-это Распутин сегодня , закончит аналогично
(кончат все его семя, детей жалко)
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
никаких царских полномочий-Фургал пример (несмотря что Хабаровск был за него) до 110тысяч воходили на улицы
Кадыров-это Распутин сегодня , закончит аналогично
(кончат все его семя, детей жалко)
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