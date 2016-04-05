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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:31
vitaliian написав:
Не зря (и не случайно) Кадыров - в топе среди медийных политиков РФ. Это сигнал местным элитам какие царские могут быть полномочия
у глав регионов, если сильно захотеть.
никаких царских полномочий-Фургал пример (несмотря что Хабаровск был за него) до 110тысяч воходили на улицы
Кадыров-это Распутин сегодня , закончит аналогично
(кончат все его семя, детей жалко)
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:15
США і Європа попереджали Китай, що надання Росії військової допомоги у війні проти України, також як і систематична допомога в обході санкцій, матимуть наслідки для Пекіна.
"Ми уважно стежимо за діями Пекіна. Ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії. Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення і суверенітету, а які стоять або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні", - сказав представник Держдепу.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:18
Рашиськї стратеги перевіряють бойові частоти і канали управління. В повітрі деякі літаки вже. Ймовірність удару у другій половині дня.
Варіть новорічні столи до обіду)
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Hotab
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:40
Hotab написав:
Рашиськї стратеги перевіряють бойові частоти і канали управління. В повітрі деякі літаки вже. Ймовірність удару у другій половині дня.
Варіть новорічні столи до обіду)
Дякую!
Позаряджаю усі акумуляторні пристрої на повну.
Бо зазвичай тримаю в межах 30-70%.
Тобто заряд не більше 70%, розряд не менше 30%.
Колись натрапив на таку інформацію, що це найприємніший режим для акумуляторів.
Літій-іонні зношуються від глибокого розряду. Повний заряд теж не є добрим для продовження життя АКБ.
Всіх з Наступаючим!
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:14
Hotab
Дякую, Хотабе!
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:14
Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги
Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.
"Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.
А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.
Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.
Дуже цікаво виходить, самі військові попросили? І чому Рєзніков пише про дезертирів? Хіба беруть таких людей на передок? Долярчик писав що насильно не беруть. Чи може хтось прокоментувати, як насправді?
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BIGor
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:20
BIGor наскільки мені відомо були випадки дезертирство цілих взводів в районі Бахмута.
Але це не порівняти з тим жахом який творився в травні, коли тро кинули в м'ясорубку
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:25
BIGor написав:
Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги
Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.
"Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.
А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.
Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.
Дуже цікаво виходить, самі військові попросили? І чому Рєзніков пише про дезертирів? Хіба беруть таких людей на передок? Долярчик писав що насильно не беруть. Чи може хтось прокоментувати, як насправді?
зрозуміло, що проблема є. бачимо, що є різні думки, чи допоможе цей закон, чи навпаки зашкодить.
але головна моя позиція - що кожен повинен займатися своєю справою. ваша справа - дискутувати, як воно закордоном (що ви й робите
) - краще, гірше, перспективи та інше.
а про ситуацію й умови на фронті - нехай дискутують ті, хто в лавах ВСУ, або має до цього відношення - волонтери.
якось так
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:29
Дюрі-бачі написав:BIGor
наскільки мені відомо були випадки дезертирство цілих взводів в районі Бахмута.
Але це не порівняти з тим жахом який творився в травні, коли тро кинули в м'ясорубку
навіщо ви так провокаційно пишете?
може не кинули, а стали на захист та зробили неможливе?!
якщо не помітили, то в м'ясорубку кидають за поребриком - там чмобики та зеки найбільш доступні ресурси, хто їх рахує...
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:36
Shaman родичів, сусідів саме кинули в м'ясорубку біля Северодонецька, навіть не спитавши: вони йшли до ТРО з розрахунку "заробити багато грошей нахаляву", адже ТРО не мало б діяти за межами області, а в результаті не всі повернулися живими
От з липня не знаю жодного такого випадку
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Дюрі-бачі
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