Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги



Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.



"Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.



А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.



Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.

