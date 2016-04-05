США і Європа попереджали Китай, що надання Росії військової допомоги у війні проти України, також як і систематична допомога в обході санкцій, матимуть наслідки для Пекіна.
"Ми уважно стежимо за діями Пекіна. Ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії. Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення і суверенітету, а які стоять або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні", - сказав представник Держдепу.
Hotab написав:Рашиськї стратеги перевіряють бойові частоти і канали управління. В повітрі деякі літаки вже. Ймовірність удару у другій половині дня. Варіть новорічні столи до обіду)
Дякую! Позаряджаю усі акумуляторні пристрої на повну. Бо зазвичай тримаю в межах 30-70%. Тобто заряд не більше 70%, розряд не менше 30%. Колись натрапив на таку інформацію, що це найприємніший режим для акумуляторів. Літій-іонні зношуються від глибокого розряду. Повний заряд теж не є добрим для продовження життя АКБ.
Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги
Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.
"Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.
А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.
Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.
Дуже цікаво виходить, самі військові попросили? І чому Рєзніков пише про дезертирів? Хіба беруть таких людей на передок? Долярчик писав що насильно не беруть. Чи може хтось прокоментувати, як насправді?
Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги
Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.
"Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.
А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.
Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.
Дуже цікаво виходить, самі військові попросили? І чому Рєзніков пише про дезертирів? Хіба беруть таких людей на передок? Долярчик писав що насильно не беруть. Чи може хтось прокоментувати, як насправді?
зрозуміло, що проблема є. бачимо, що є різні думки, чи допоможе цей закон, чи навпаки зашкодить.
але головна моя позиція - що кожен повинен займатися своєю справою. ваша справа - дискутувати, як воно закордоном (що ви й робите ) - краще, гірше, перспективи та інше.
а про ситуацію й умови на фронті - нехай дискутують ті, хто в лавах ВСУ, або має до цього відношення - волонтери.
Вы удивлялись рекорду уничтоженных оккупантов в ноябре? Декабрь явно превысит этот показатель.
Частичная мобилизация ничего не дала РОВ, кроме стремительно растущих потерь из-за непрофессиональной и некачественной составляющей чмобиков.
Не удивлюсь, если 16 тыс в месяц станет среднестатистическим показателем потерь РОВ в последующие месяцы, ведь профессиональный и качественный уровень из ниоткуда не возьмётся, а биомасса нужна будет в ещё большем количестве... Ведь путин постоянно говорит о затяжной войне. Затяжной за счёт чего?
Например, количество уничтоженных танков РОВ уменьшается от месяца к месяцу. Не потому, что снизились возможности ВСУ по их уничтожению, а потому, что танков в зоне БД у оккупантов стало меньше. И, опять таки, разительная диспропорция с ростом потерь личного состава.
Аналогичная ситуация с артиллерией. РОВ испытывают острый дефицит в количестве стволов и проблемы в обеспечении её БК. На сегодняшний день количественно пропорциональное присутствие арты есть только в районе Бахмута, но там у россиян острая проблема с боеприпасами.
ББМ - ничего нового. Отсутствие штатного количества боевых единиц в подразделениях, приводит и к уменьшению потерь этой техники. Не потому, что её нечем уничтожать, а потому, что её стало в разы меньше у РОВ на вооружении, что не позволяет полноценно комплектовать подразделения.
То есть, для затяжной войны у путина главным ресурсом будет биомасса? Да, именно так. Не обеспеченная техникой, артиллерией, боеприпасами, ничем. А затягивать войну исключительно этой компонентой в современных условиях невозможно. Особенно с такими потерями.
За октябрь, ноябрь и неполный декабрь российские оккупанты потеряли 45 640 убитыми. Раненными? По самым скромным подсчётам х1,-2. То есть, почти 137 тыс или без малого 50% от всей чмобилизации. Фактически, ресурс чмобилизации себя полностью исчерпает к февралю.
А это значит, что уже в январе путин должен будет объявлять очередную чмобилизацию, ресурс которой будет перемалываться ещё быстрее, поскольку к непрофессионализму чмобов добавляется стремительное сокращение технической компоненты. Вторая пехотная армия в мире... https://t.me/zloyodessit/17923
Дюрі-бачі написав:Shaman родичів, сусідів саме кинули в м'ясорубку біля Северодонецька, навіть не спитавши: вони йшли до ТРО з розрахунку "заробити багато грошей нахаляву", адже ТРО не мало б діяти за межами області, а в результаті не всі повернулися живими
От з липня не знаю жодного такого випадку щоб ловили в місті і насильно кидали на фронт, на відміну від травня, коли наші війскомати діяли точно так, як в орків в жовтні
історія - пішов в армію, щоб заробити грошей, а там ще й стріляють - нехай військові прокоментують.
у тих, що пішли в ТРО в Харкові чи в Києві навесні, була інша мотивація...