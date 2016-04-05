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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31583159316031613162>
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:04

Shaman Закарпаття - далеко не Харків. В нашому ТРО досі приїзжих більше ніж місцевих. Звісно є й патріоти готові вмерти за Баківщину, але це не основний контингент, особливо в моєму оточенні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:08

  BIGor написав:
  Shaman написав:про ситуацію й умови на фронті - нехай дискутують ті, хто в лавах ВСУ, або має до цього відношення - волонтери.

Тобто треба замовчати? І нащо перехід на особисті? Чи українці закордоном- вже нелюди? Нащо розводити цей совок - "пробльєм ньєт"? Як українські військові можуть захистити свої права від посягань слуг і міністра-юриста?

а нащо ти скоротив моє повідомлення - там немає фрази "проблем немає". просто ти починаєш топити за одну точку зору, не маючи до цього ніякого відношення - а питання складне.

в мене поки що немає точки зору з цього питання, бо подробиць я не знаю.
а так Залужний каже треба, Бутусов й Ко - зайве.

для захисту прав військових є різні засоби. але підхід - мені сьогодні не дали на сніданок гарячої кави, тому сьогодні я не воюю - не працює в армії ані в мирний час, ні тим паче в військовий.

а чого тебе так закордон чіпляє? я ж не питав, як ти туди потрапив :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:24

  Shaman написав:для захисту прав військових є різні засоби. але підхід - мені сьогодні не дали на сніданок гарячої кави, тому сьогодні я не воюю - не працює в армії ані в мирний час, ні тим паче в військовий.

Ну ніфіга собі кави?))

Тут дискусія по бронікам була довга.
Так от: не дали броніка, то нічого страшного - вперед, виконуй завдання.
Зняв броніка (навіть щоб вправніше виконати завдання), то жах -- відміна одноразової грошової допомоги.

Або:
не виконується наказ МО або інших (або закони,статути) по, наприклад, порядку підготовки ..., виконання, проведення, забезпечення, то фігня -- вперед.
Не виконав сам наказ, порушив закон, статут -- то див. посилення відповідальності))

Дуже слизька тема...

Хоча й таке недопустимо:
*Щодо "важкої ситуації під Бахмутом", який вже майже пів року штурмують російські війська, то Арахамія вказав на масове дезертирство на цій ділянці фронту.

"Цілими підрозділами залишають ділянки, потім сплачують штраф 40 тис. грн і повертаються вихваляючись, а хтось за це платить життям. Таке обґрунтування військових", - написав Арахамія.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63991179
Тому й:
*Скасування права на пом'якшення вироку чи його заміну умовним терміном у відомстві вважають "справедливим".

"Це також справедливо в умовах війни, адже такі злочини послаблюють обороноздатність, можуть фатально вплинути на виконання бойових завдань іншими законослухняними військовими".*
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:для захисту прав військових є різні засоби. але підхід - мені сьогодні не дали на сніданок гарячої кави, тому сьогодні я не воюю - не працює в армії ані в мирний час, ні тим паче в військовий.

У Зе-бобіків завжди все зводиться до шуточок і переводом на особистості.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:36

Кім пише про пуски. У мене нема такої інфо на момент.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:37

  Hotab написав:Половина стратегів виконала посадку. Інша ще в повітрі. Без пусків.

У них излишний моторесурс двигателей или на каудильйо надели смирительную рубашку?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:38

  Hotab написав:Кім пише про пуски. У мене нема такої інфо на момент.

У Кима походу инсайд из стана врага, иногда с опережением.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Кім пише про пуски. У мене нема такої інфо на момент.

"Ракетна небезпека" теж пише про пуски...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:У Кима походу инсайд из стана врага, иногда с опережением

Вся інфа від партнерів. У всіх. А далі вже швидкість походження інфо.
Але Кім вже шкварився з шахідами на днях.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:42

дуже цікаве відео про історію створення СРСР
коли був створений союз? з школи ми вчили дату 22 грудня 2022р, але це фейк
насправді -6 липня 2023р

ЛАД декілька разів писав про якусь незалежні союзних республік,
ніякої незалежності не було навіть в 2022/23р, як писав Сталін до Леніна , що "деякі молоді комуністи загралися в незалежність" (в яку помилково повірили республіканські лідери двадцятих)

З самого початку жовтневого перевороту у 2017
(перші 10 років більшовики самі називали так ці події в Петербурзі)
існувала диктатура (не пролетаріату) а одної партії, яка трималась каральний апарат на ЧК/ГПУ/НКВД/МГБ/КГБ

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  #<1 ... 31583159316031613162>
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