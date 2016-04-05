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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:43
UA написав:
У них излишний моторесурс двигателей или на каудильйо надели смирительную рубашку
Ну у них і навчальні польоти бувають. Підготовка молодого льотного складу процес постійний.
Проте не по 5-10 десять машин одразу, звичайно.
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Hotab
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:43
До березня у Росії виникне критична ситуація з озброєнням - Буданов
Навесні кількість застосованих росіянами на добу боєприпасів впаде з 20 до 10-15 тисяч через їхній брак.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:45
detroytred написав:
"Цілими підрозділами залишають ділянки, потім сплачують штраф 40 тис. грн і повертаються вихваляючись, а хтось за це платить життям. Таке обґрунтування військових", - написав Арахамія
.
Ну я би взагалі не довіряв інформації що оприлюднила "Корабельная сосна"
. Він партійна криса - і немає нічого спільного до військового керівництва.
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BIGor
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:49
prodigy написав:
До березня у Росії виникне критична ситуація з озброєнням - Буданов
Бачив декілька російських джерел, що 122 мм - фсьо. Закінчились в принципі.
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sashaqbl
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:50
Якась дуже обмежена атака , зі спробою винищувачами вдарити по РЛС , які будуть зустрічати ці ракети. Поки що одиничні пуски. Підліт до кордону через 20хв
sashaqbl написав:
, що 122 мм - фсьо
Вони ж їх виробляють.
Загалом всіх калібрів до 4 т в місяць.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 31 гру, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:50
sashaqbl написав: prodigy написав:
До березня у Росії виникне критична ситуація з озброєнням - Буданов
Бачив декілька російських джерел, що 122 мм - фсьо. Закінчились в принципі.
Лучше бы у них идиоты ватные закончились.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:56
prodigy написав:дуже цікаве відео про історію створення СРСР
коли був створений союз? з школи ми вчили дату 22 грудня 2022р, але це фейк
насправді -6 липня 2023р
ЛАД декілька разів писав про якусь незалежні союзних республік,
ніякої незалежності не було навіть в 2022/23р, як писав Сталін до Леніна , що "деякі молоді комуністи загралися в незалежність" (в яку помилково повірили республіканські лідери двадцятих)
З самого початку жовтневого перевороту у 2017
(перші 10 років більшовики самі називали так ці події в Петербурзі)
існувала диктатура (не пролетаріату) а одної партії, яка трималась каральний апарат на ЧК/ГПУ/НКВД/МГБ/КГБ
Століттям промахнулися - сила звички
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:58
BIGor написав: detroytred написав:
"Цілими підрозділами залишають ділянки, потім сплачують штраф 40 тис. грн і повертаються вихваляючись, а хтось за це платить життям. Таке обґрунтування військових", - написав Арахамія
.
Ну я би взагалі не довіряв інформації що оприлюднила "Корабельная сосна"
. Він партійна криса - і немає нічого спільного до військового керівництва.
)))
Л. Логіка.
Його за ту корабельну сосну (лише непристойність) тягали..
Якщо ж би він отаку!!! брехню навіть не написав, а десь мимоходь промовив навіть неофіційно, то вже розірвали. Навіть свої ж.
Не кажучи вже про "військове керівництво".
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detroytred
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Додано: Суб 31 гру, 2022 13:01
Hotab написав:
Вони ж їх виробляють.
Загалом всіх калібрів до 4 т в місяць.
Росія припинила виробництво 122 мм снарядів у 2010-их роках і планувала відмовитися від цього калібру в 20-их.
Але оскільки взяти Київ за три дні не вийшло, то восени почали відновлювати виробництво, оскільки ще багато гаубиць такого калібру на озброєнні та зберіганні. Разом з тим намагаються прискорено перейти на 152 калібр.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 13:04
Hotab написав:
Якась дуже обмежена атака , зі спробою винищувачами вдарити по РЛС , які будуть зустрічати ці ракети. Поки що одиничні пуски. Підліт до кордону через 20хв
гиркин пару дней назад говорил, что нужно бить в первую очередь по нашей ПВО.
Еще говорил, что нужно бить по мостам.
Он у них уже начальник генштаба?
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