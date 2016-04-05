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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3160316131623163>
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:09

  detroytred написав:
  BIGor написав:
  detroytred написав:"Цілими підрозділами залишають ділянки, потім сплачують штраф 40 тис. грн і повертаються вихваляючись, а хтось за це платить життям. Таке обґрунтування військових", - написав Арахамія.

Ну я би взагалі не довіряв інформації що оприлюднила "Корабельная сосна". Він партійна криса - і немає нічого спільного до військового керівництва.

)))
Л. Логіка.

Його за ту корабельну сосну (лише непристойність) тягали..
Якщо ж би він отаку!!! брехню навіть не написав, а десь мимоходь промовив навіть неофіційно, то вже розірвали. Навіть свої ж.
Не кажучи вже про "військове керівництво".

Л. Логіка. Самі скинули статтю ббс, але походу не читали. Військове керівництво в данному питанні має спільний інтрес з Слугами Народу. То якщо вони мають спільні інтереси - чи будуть вони критикувати висловлювання сосни?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Еще говорил, что нужно бить по мостам

Про мости якраз не так він казав. Я його теж дивлюсь.
Він визнає,що мостів багато, попасти важко, однією ракетою не знищити, навіть якщо попасти. А ракет мало.

Доречі, була ж спроба вдарити по мосту під Черкасами. Я підлітав,бачив. Нічого серйозного.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:16

Все-таки 40.
Через 5хв підльот до столиці.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:16

  Hotab написав:
  UA написав:Еще говорил, что нужно бить по мостам

Про мости якраз не так він казав. Я його теж дивлюсь.
Він визнає,що мостів багато, попасти важко, однією ракетою не знищити. А ракет мало.

Моделируем ситуацию в Киеве.
Попадание по Южному мосту - в пролете дырка.
Мост закрывают.
На оставшихся мостах эпические пробки.
Одно попадание может парализовать весь Левый берег города.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Моделируем ситуацию в Киеве.
Попадание по Южному мосту - в пролете дырка.
Мост закрывают.
На оставшихся мостах эпические пробки.

Це за умови влучання.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:33

  BIGor написав:
  detroytred написав:
  BIGor написав:Ну я би взагалі не довіряв інформації що оприлюднила "Корабельная сосна". Він партійна криса - і немає нічого спільного до військового керівництва.

)))
Л. Логіка.

Його за ту корабельну сосну (лише непристойність) тягали..
Якщо ж би він отаку!!! брехню навіть не написав, а десь мимоходь промовив навіть неофіційно, то вже розірвали. Навіть свої ж.
Не кажучи вже про "військове керівництво".

Л. Логіка. Самі скинули статтю ббс, але походу не читали. Військове керівництво в данному питанні має спільний інтрес з Слугами Народу. То якщо вони мають спільні інтереси - чи будуть вони критикувати висловлювання сосни?

Читав.
Але та ж сама логіка мені говорить, що ніякий спільний інтерес не в стані дати утриматися військовому керівництву, радикальним патріотам, просто патріотам, волонтерам (образно) накидати по пиці Арахамії за отаку! брехню.

Коротше -- в наш час такими речами посадовці не брешуть. Тим паче без реакції.
Одна справа щось прикрашати, інша - забруднювати. Да ще й так.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Всіх з Наступаючим!

Всіх з прийдешнім!
Перш за все запам’ятайте основне правило: ні на кого Новий рік не наступає. Він приходить. Зрештою, настає. У жодному разі не говоріть про "наступаючий" рік – це груба помилка, типовий русизм. https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... svyata.htm


Це для подальшого вдосконалення.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:05

  BIGor написав:
  Shaman написав:для захисту прав військових є різні засоби. але підхід - мені сьогодні не дали на сніданок гарячої кави, тому сьогодні я не воюю - не працює в армії ані в мирний час, ні тим паче в військовий.

У Зе-бобіків завжди все зводиться до шуточок і переводом на особистості.

якби ви мене читали системно, то знали би, що до Зе я відношусь м'яко кажучи не дуже добре.

але й не збираюся заперечувати його досягнення на ниві спілкування зі світом під час війни - це без іронії ;)

та й цитуйте повідомлення повністю - а то всі незручні питання раптово зникають, залишаються тільки особисті образи :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:10

В Волгоградской области упала ракета

https://t.me/voynareal/46953
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:11

  Hotab написав:Все-таки 40.
Через 5хв підльот до столиці.

Было две волны.
Третья будет?
UA
 
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