|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:09
detroytred написав: BIGor написав: detroytred написав:
"Цілими підрозділами залишають ділянки, потім сплачують штраф 40 тис. грн і повертаються вихваляючись, а хтось за це платить життям. Таке обґрунтування військових", - написав Арахамія
.
Ну я би взагалі не довіряв інформації що оприлюднила "Корабельная сосна"
. Він партійна криса - і немає нічого спільного до військового керівництва.
)))
Л. Логіка.
Його за ту корабельну сосну (лише непристойність) тягали..
Якщо ж би він отаку!!! брехню навіть не написав, а десь мимоходь промовив навіть неофіційно, то вже розірвали. Навіть свої ж.
Не кажучи вже про "військове керівництво".
Л. Логіка. Самі скинули статтю ббс, але походу не читали. Військове керівництво в данному питанні має спільний інтрес з Слугами Народу. То якщо вони мають спільні інтереси - чи будуть вони критикувати висловлювання сосни?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7138
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:10
UA написав:
Еще говорил, что нужно бить по мостам
Про мости якраз не так він казав. Я його теж дивлюсь.
Він визнає,що мостів багато, попасти важко, однією ракетою не знищити, навіть якщо попасти. А ракет мало.
Доречі, була ж спроба вдарити по мосту під Черкасами. Я підлітав,бачив. Нічого серйозного.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8471
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1913 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:16
Все-таки 40.
Через 5хв підльот до столиці.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8471
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1913 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:16
Hotab написав: UA написав:
Еще говорил, что нужно бить по мостам
Про мости якраз не так він казав. Я його теж дивлюсь.
Він визнає,що мостів багато, попасти важко, однією ракетою не знищити. А ракет мало.
Моделируем ситуацию в Киеве.
Попадание по Южному мосту - в пролете дырка.
Мост закрывают.
На оставшихся мостах эпические пробки.
Одно попадание может парализовать весь Левый берег города.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7478
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 2065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:27
UA написав:
Моделируем ситуацию в Киеве.
Попадание по Южному мосту - в пролете дырка.
Мост закрывают.
На оставшихся мостах эпические пробки.
Це за умови влучання.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:33
BIGor написав: detroytred написав: BIGor написав:
Ну я би взагалі не довіряв інформації що оприлюднила "Корабельная сосна"
. Він партійна криса - і немає нічого спільного до військового керівництва.
)))
Л. Логіка.
Його за ту корабельну сосну (лише непристойність) тягали..
Якщо ж би він отаку!!! брехню навіть не написав, а десь мимоходь промовив навіть неофіційно, то вже розірвали. Навіть свої ж.
Не кажучи вже про "військове керівництво".
Л. Логіка. Самі скинули статтю ббс, але походу не читали. Військове керівництво в данному питанні має спільний інтрес з Слугами Народу. То якщо вони мають спільні інтереси - чи будуть вони критикувати висловлювання сосни?
Читав.
Але та ж сама логіка мені говорить, що ніякий спільний інтерес не в стані дати утриматися військовому керівництву, радикальним патріотам, просто патріотам, волонтерам (образно) накидати по пиці Арахамії за отаку! брехню.
Коротше -- в наш час такими речами посадовці не брешуть. Тим паче без реакції.
Одна справа щось прикрашати, інша - забруднювати. Да ще й так.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25818
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:44
detroytred написав:
Всіх з Наступаючим!
Всіх з прийдешнім!
Це для подальшого вдосконалення.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5535
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:05
BIGor написав: Shaman написав:
для захисту прав військових є різні засоби. але підхід - мені сьогодні не дали на сніданок гарячої кави, тому сьогодні я не воюю - не працює в армії ані в мирний час, ні тим паче в військовий.
У Зе-бобіків завжди все зводиться до шуточок і переводом на особистості.
якби ви мене читали системно, то знали би, що до Зе я відношусь м'яко кажучи не дуже добре.
але й не збираюся заперечувати його досягнення на ниві спілкування зі світом під час війни - це без іронії
та й цитуйте повідомлення повністю - а то всі незручні питання раптово зникають, залишаються тільки особисті образи
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2683
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:10
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15953
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:11
Hotab написав:
Все-таки 40.
Через 5хв підльот до столиці.
Было две волны.
Третья будет?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7478
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 2065 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|110036
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|477416
|
|
|1
|4526
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|