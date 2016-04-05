Калібри в повітрі. Після 15-ї прийдуть.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:24
Не розумію, чому вони випускають їх хвилями...
Носіїв ніби вистачає. Змінити оперативно траекторію руху вони не можуть наскільки я знаю.
Тупо дають ППО час на перезарядку пускових?
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що дає таке "дослідження", якщо траекторії для другої і третьої хвилі вони програмували ще пару днів тому?
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:01
це вже класика, на жаль
звіт - ппо відпрацювало, майже все або все збите і Львів без води, нету/зв"язку/електрики на півдоби/добу...
сьогодні:
про вибухи в Києві повідомив міський голова Віталій Кличко.
Згодом він уточнив, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом’янському районі міста. Також вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики виїхали на місця вибухів.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки ракети потрапили у приватний будинок в Солом’янському районі. Також постраждав готель.
За словами Кличка, у Солом’янському районі одна людина загинула, троє постраждали.
Також ракети загарбників пролітали над Житомирщиною, в регіоні спрацювала ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві є влучання, виникла пожежа. двох людей поранено, одна людина у важкому стані.
Інформацію про влучання у Хмельницькій області підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, без уточнення подробиць. Своєю чергою заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Хмельницький атакували ракетами. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що четверо цивільних отримали поранення.
Також росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки.
і іскандерів більше звісно немає...
Росіяни в ніч з 30 на 31 грудня випустили балістичну ракету по військовому містечку в Чернігівській області, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:19
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:24
Якщо намір поразити, скажімо 8 цілей, при ефектривність ППО, допустим, що 80%, 20% досягне цілі ...
Не думаю, що складна задача із теорії ймовірності.
Якщо проводити обстріли регулярно, то назбирується достатня база даних для тренування нейромоделі.
Комп"ютер поганяє різні сценарії та роздрукує скільки на його думку потрібно хвиль, ракет, шахєдів і т.п., коли і звідки та можливі наслідки кожного із сценаріїв.
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:27
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