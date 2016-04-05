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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31613162316331643165>
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13

  UA написав:
  Hotab написав:Все-таки 40.
Через 5хв підльот до столиці.

Было две волны.
Третья будет?

Калібри в повітрі. Після 15-ї прийдуть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:24

Не розумію, чому вони випускають їх хвилями...
Носіїв ніби вистачає. Змінити оперативно траекторію руху вони не можуть наскільки я знаю.
Тупо дають ППО час на перезарядку пускових?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:досліджують вразливості, шукають слабкі місця,
потім нам об"являть про високо-класну роботу ППО, яка збила 80% цілей, але решта #непопало і Львів/Київ без е.е. та води і чого там ще.

Що дає таке "дослідження", якщо траекторії для другої і третьої хвилі вони програмували ще пару днів тому?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:потім нам об"являть про високо-класну роботу ППО, яка збила 80% цілей, але решта #непопало і Львів/Київ без е.е. та води і чого там ще.

Ти істеричка колись вгамуєшся?
Ти шматок гівна нікому не потрібний хоч щось корисного для держави зробило, що невдоволено тут вякаєш?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:01

  flyman написав:
  sashaqbl написав:Не розумію, чому вони випускають їх хвилями...
Носіїв ніби вистачає. Змінити оперативно траекторію руху вони не можуть наскільки я знаю.
Тупо дають ППО час на перезарядку пускових?

досліджують вразливості, шукають слабкі місця,
потім нам об"являть про високо-класну роботу ППО, яка збила 80% цілей, але решта #непопало і Львів/Київ без е.е. та води і чого там ще.


це вже класика, на жаль :(
звіт - ппо відпрацювало, майже все або все збите і Львів без води, нету/зв"язку/електрики на півдоби/добу...

сьогодні:
про вибухи в Києві повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом він уточнив, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом’янському районі міста. Також вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики виїхали на місця вибухів.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки ракети потрапили у приватний будинок в Солом’янському районі. Також постраждав готель.

За словами Кличка, у Солом’янському районі одна людина загинула, троє постраждали.

Також ракети загарбників пролітали над Житомирщиною, в регіоні спрацювала ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві є влучання, виникла пожежа. двох людей поранено, одна людина у важкому стані.

Інформацію про влучання у Хмельницькій області підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, без уточнення подробиць. Своєю чергою заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Хмельницький атакували ракетами. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що четверо цивільних отримали поранення.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки.



і іскандерів більше звісно немає...

Росіяни в ніч з 30 на 31 грудня випустили балістичну ракету по військовому містечку в Чернігівській області, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:і іскандерів більше звісно немає

Ще одне істеричне.
Хто і коли таке заявляв?

  sashaqbl написав:якщо траекторії для другої і третьої хвилі вони програмували ще пару днів тому?

Можливо в Калібри можна безпосередньо перед пуском залити координати. А летять саме вони.

.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:19

  jump написав:За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО.

Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати? :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати

Іскандер вміє міняти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:24

  sashaqbl написав:
  flyman написав:досліджують вразливості, шукають слабкі місця,
потім нам об"являть про високо-класну роботу ППО, яка збила 80% цілей, але решта #непопало і Львів/Київ без е.е. та води і чого там ще.

Що дає таке "дослідження", якщо траекторії для другої і третьої хвилі вони програмували ще пару днів тому?

Якщо намір поразити, скажімо 8 цілей, при ефектривність ППО, допустим, що 80%, 20% досягне цілі ...
Не думаю, що складна задача із теорії ймовірності.
Якщо проводити обстріли регулярно, то назбирується достатня база даних для тренування нейромоделі.
Комп"ютер поганяє різні сценарії та роздрукує скільки на його думку потрібно хвиль, ракет, шахєдів і т.п., коли і звідки та можливі наслідки кожного із сценаріїв.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:27

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати

Іскандер вміє міняти.

Каким образом?
Ромасик
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