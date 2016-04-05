RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3162316331643165>
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:36

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати

Іскандер вміє міняти.

Траекторію відслідкувати насправді дуже легко. Це ДУЖЕ ПОМІТНА ціль. От з перехопленням трошки проблема.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 837
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:39

  Ромасик написав:
  jump написав:За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО.

Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати? :lol:

Радіотехнічні засоби траєкторних вимірювань:
https://cyberleninka.ru/article/n/radio ... niy/viewer
Honestus
 
Повідомлень: 11
З нами з: 26.12.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:Каким образом?

Він не летить без рулів фінальну частину шляху. При отриманні сигналу опромінення починає міняти траекторію.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:48

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Каким образом?

Він не летить без рулів фінальну частину шляху. При отриманні сигналу опромінення починає міняти траекторію.

1-2 градуси відхилитися може, це я вірю. Але маневреність ПРО має бути вищою.
Радикально змінити траекторію, як крилата ракета, не може.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:48

Hotab, а скільки "Калібрів" запустили, відомо?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 837
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:52

sashaqbl , цифра біля 20.
Але це може бути знову максимально можлива по кількості носіїв.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:52

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Каким образом?

Він не летить без рулів фінальну частину шляху. При отриманні сигналу опромінення починає міняти траекторію.

когда били массово искандерами , потом находили кассетные источники радиопомех...

жена: надо наколупать косточек из вишень :shock: :shock:
наколупал, - добавить ложку сахара и 2 ложки коньяка(французского) - добавил
жена: мало аромата, - добавил ложку крымского портвейна 89 года, попробовала, теперь думаю торт будет без вишень...
кстати у нас в городе зацвели вишни...
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8261
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2688 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:53

Темпы производства ракет оцениваются в 100 ракет "Калибр" в год, в том числе, за счет производства других боеприпасов
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Следующая партия на подлете...
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 27.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03

  wadimk написав:Следующая партия на подлете...

Відбій :!:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3162316331643165>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, wadimk і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5747)
31.12.2022 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.