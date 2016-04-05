Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:36
Hotab написав: Ромасик написав:
Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати
Іскандер вміє міняти.
Траекторію відслідкувати насправді дуже легко. Це ДУЖЕ ПОМІТНА ціль. От з перехопленням трошки проблема.
sashaqbl
Повідомлень: 837
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:39
Ромасик написав: jump написав:
За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО.
Траєкторію балістичної ракети неможливо відслідкувати?
Радіотехнічні засоби траєкторних вимірювань:
https://cyberleninka.ru/article/n/radio ... niy/viewer
Honestus
Повідомлень: 11
З нами з: 26.12.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:40
Ромасик написав:
Каким образом?
Він не летить без рулів фінальну частину шляху. При отриманні сигналу опромінення починає міняти траекторію.
Hotab
Повідомлень: 8476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
Профіль
1
2
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:48
Hotab написав: Ромасик написав:
Каким образом?
Він не летить без рулів фінальну частину шляху. При отриманні сигналу опромінення починає міняти траекторію.
1-2 градуси відхилитися може, це я вірю. Але маневреність ПРО має бути вищою.
Радикально змінити траекторію, як крилата ракета, не може.
Ромасик
Повідомлень: 5607
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:48
Hotab, а скільки "Калібрів" запустили, відомо?
sashaqbl
Повідомлень: 837
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:52
sashaqbl , цифра біля 20. Але це може бути знову максимально можлива по кількості носіїв.
Hotab
Повідомлень: 8476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
Профіль
1
2
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:52
Hotab написав: Ромасик написав:
Каким образом?
Він не летить без рулів фінальну частину шляху. При отриманні сигналу опромінення починає міняти траекторію.
когда били массово искандерами , потом находили кассетные источники радиопомех...
жена: надо наколупать косточек из вишень
наколупал, - добавить ложку сахара и 2 ложки коньяка(французского) - добавил
жена: мало аромата, - добавил ложку крымского портвейна 89 года, попробовала, теперь думаю торт будет без вишень...
кстати у нас в городе зацвели вишни...
edvardd
Повідомлень: 8261
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2688 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:53
Темпы производства ракет оцениваются в 100 ракет "Калибр" в год, в том числе, за счет производства других боеприпасов
Ukrainian
Повідомлень: 11128
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:55
Следующая партия на подлете...
wadimk
Повідомлень: 113
З нами з: 27.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
110039
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
477427
1
4526
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka