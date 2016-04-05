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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3163316431653166>
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:05

У Львові зі світлом наразі все ок. Шо там флайман плакався?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:06

  sashaqbl написав:Hotab, а скільки "Калібрів" запустили, відомо?

Де поділися?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

КМВА (Київська міська військова адміністрація)
❗️В Києві та області працює ППО!

Перебувайте в укриттях!
t.me/VA_Kyiv
/603
10.8Kviews
Dec 31 at 15:48
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:07

🦾 20 найбільших битв війни, які визначили історію цього року за версією Forbes

▫️Битва за Київ, 24.02.2022 – 02.04.2022 (37 днів)
▫️Битва за Херсон, 24.02.2022 – 02.03.2022 (6 днів)
▫️Битва за Маріуполь, 24.02.2022 – 20.05.2022 (85 днів)
▫️Контрнаступ на Харківщині (І фаза), 06.09.2022 – 12.09.2022 (7 днів)
▫️Контрнаступ на Херсонщині, 27.08.2022 – 11.11.2022 (75 днів)

кстати ждём бавовну в москве...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 31 гру, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:09

  sashaqbl написав:Не розумію, чому вони випускають їх хвилями...
Носіїв ніби вистачає. Змінити оперативно траекторію руху вони не можуть наскільки я знаю.
Тупо дають ППО час на перезарядку пускових?

А для чого завалювати Бахмут тілами чмобіків, підривати потоки, починапи велику війну обмеженим контингентом?
Виходячи з нормальної, людської, логіки - Х@ло агент ЦРУ.
Виходячи з кацапської логіки, все правильно - ми настільки величні і круті, що можемо всіх перемогти однією лівою, а якщо не вийде відразу, то завалимо всіх м"ясом, ракетами чи снарядами, викинутими грошима, але перемогу здобудемо.

Хвилі ракет можуть бути для залякування, шоб подовше були тривоги, адже саме для залякування робляться терористичні атаки, і щоб ватним тролям була тема для зради.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:sashaqbl , цифра біля 20.
Але це може бути знову максимально можлива по кількості носіїв.

По наявним в морі носіям, я зранку бачив, максимальний залп 70 ракет
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:12

Як допомогти ППО збивати російські ракети

Допомогти протиповітряній обороні знищили крилаті ракети чи дрони-камікадзе росіян – просто. Для цього команда одеських програмістів створила унікальний застосунок «єППО». За словами розробників, ворожі ракети часто летять настільки низько, що радари просто не можуть їх розпізнати. І саме тут можуть допомогти звичайні українці.

Для цього достатньо дістати смартфон, вказати напрям руху цілі – і вже за кілька секунд ця інформація буде на моніторі бійців ППО. Застосунок вже продемонстрував свою ефективність: завдяки повідомленням мешканців півдня українські воїни приземлили російські «Калібри» та безпілотники.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:12

Цікаво коли захід дозріє до передачі крилатих ракет Україні ? Чи ніколи :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:24

  Ромасик написав:
  sashaqbl написав:Hotab, а скільки "Калібрів" запустили, відомо?

Де поділися?

Далі Дніпра не летіли. Або збили там, або..хтось десь щось помилився. Інфа була по каналам ппо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Всіх з Наступаючим!


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Василь-Рівне
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  #<1 ... 3163316431653166>
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