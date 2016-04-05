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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3163316431653166
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:59

похоже сегодня % сбитых ракет аномально низкий

интересно ночью мопеды ждать?
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:14

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fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:18

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Всіх з Наступаючим!


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Дякую!
Я вже зарубав (колега Ой+ вище підказав).
Всіх з Прийдешнім!

З.и.
*«До автобуса з туристами заходить вуйко з кулеметом і питає:

– А хто мені скаже, котра зараз година.

З останього місця піднімається чорношкірий хлопець і каже:

– Опів на восьму, батьку.

– Та сиди, сиди синку. Бачу, що ти не москаль».



Цей популярний анекдот тішить нас тим, що українці – народ толерантний. Але зміст цього висловлювання в тому, що ми готові толерувати «іншість», поки вона під ковпаком патріотизму. *
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lg ... tions.html

Тобто до суржику можна теж толерантно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:34

❗️Що відомо про вибухи у Криму.
▪️Джанкой. Влучання по позиціях русні.
▪️Гвардійське. Влучання по позиціях русні.
▪️Сімферополь. Робота ППО.
▪️Євпаторія. Робота ППО.
Це тільки початок.

На останньому інтерв'ю Буданова на моніторі була карта Москви.
👀👀👀

❤️Відбувся ще один обмін полоненими. Україна повернула до себе 140 захисників, — керівник ОП.

Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.
edvardd
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