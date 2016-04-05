похоже сегодня % сбитых ракет аномально низкий
интересно ночью мопеды ждать?
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Додано: Суб 31 гру, 2022 16:59
похоже сегодня % сбитых ракет аномально низкий
интересно ночью мопеды ждать?
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:14
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:18
Дякую!
Я вже зарубав (колега Ой+ вище підказав).
Всіх з Прийдешнім!
З.и.
*«До автобуса з туристами заходить вуйко з кулеметом і питає:
– А хто мені скаже, котра зараз година.
З останього місця піднімається чорношкірий хлопець і каже:
– Опів на восьму, батьку.
– Та сиди, сиди синку. Бачу, що ти не москаль».
Цей популярний анекдот тішить нас тим, що українці – народ толерантний. Але зміст цього висловлювання в тому, що ми готові толерувати «іншість», поки вона під ковпаком патріотизму. *
Тобто до суржику можна теж толерантно))
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:34
❗️Що відомо про вибухи у Криму.
▪️Джанкой. Влучання по позиціях русні.
▪️Гвардійське. Влучання по позиціях русні.
▪️Сімферополь. Робота ППО.
▪️Євпаторія. Робота ППО.
Це тільки початок.
На останньому інтерв'ю Буданова на моніторі була карта Москви.
👀👀👀
❤️Відбувся ще один обмін полоненими. Україна повернула до себе 140 захисників, — керівник ОП.
Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.
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