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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3163316431653166
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:59

похоже сегодня % сбитых ракет аномально низкий

интересно ночью мопеды ждать?
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:14

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fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:18

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Всіх з Наступаючим!


Зображення

Дякую!
Я вже зарубав (колега Ой+ вище підказав).
Всіх з Прийдешнім!

З.и.
*«До автобуса з туристами заходить вуйко з кулеметом і питає:

– А хто мені скаже, котра зараз година.

З останього місця піднімається чорношкірий хлопець і каже:

– Опів на восьму, батьку.

– Та сиди, сиди синку. Бачу, що ти не москаль».



Цей популярний анекдот тішить нас тим, що українці – народ толерантний. Але зміст цього висловлювання в тому, що ми готові толерувати «іншість», поки вона під ковпаком патріотизму. *
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lg ... tions.html

Тобто до суржику можна теж толерантно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:34

❗️Що відомо про вибухи у Криму.
▪️Джанкой. Влучання по позиціях русні.
▪️Гвардійське. Влучання по позиціях русні.
▪️Сімферополь. Робота ППО.
▪️Євпаторія. Робота ППО.
Це тільки початок.

На останньому інтерв'ю Буданова на моніторі була карта Москви.
👀👀👀

❤️Відбувся ще один обмін полоненими. Україна повернула до себе 140 захисників, — керівник ОП.

Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:На останньому інтерв'ю Буданова на моніторі була карта Москви.


гарний тролінг :mrgreen:

"Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тис. військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/31/7383102/
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:21

  sashaqbl написав:У Львові зі світлом наразі все ок. Шо там флайман плакався?

Зараз після попередження про ракетну атаку заздалегідь вирубають світло по зрозумілим причинам.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:30

  Прохожий написав:
  edvardd написав:На останньому інтерв'ю Буданова на моніторі була карта Москви.


гарний тролінг :mrgreen:

"Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тис. військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/31/7383102/


На цьому "фоні" прильоти виглядатимуть феєрично. Так маскву ще ніхто не опускав;) Маю відчуття, що все вдастся.

ПС. Сьогодні Мико обстріляли з С-300. Було не менше 4 вибухів((
ОНОВЛЕНО наслідки обстрілів:
2 житлові будинки зруйновані вщент.
13 житлових будинків пошкоджено (побиті вікна, двері, дах).
У трьох навчальних закладах вилетіли вікна.
Також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС.
Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять. Тут пошкоджень зазнали 2 автомобілі.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:43

  sashaqbl написав:У Львові зі світлом наразі все ок. Шо там флайман плакався?

У нас жінка Флер на порядок морально стійкіша цієї стодоларової істерички. І не стидно ж скиглити тут днями цій ганчірці.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:45

  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Всіх з Наступаючим!


Зображення

Дякую!
Я вже зарубав (колега Ой+ вище підказав).
Всіх з Прийдешнім!

З.и.
*«До автобуса з туристами заходить вуйко з кулеметом і питає:

– А хто мені скаже, котра зараз година.

З останього місця піднімається чорношкірий хлопець і каже:

– Опів на восьму, батьку.

– Та сиди, сиди синку. Бачу, що ти не москаль».



Цей популярний анекдот тішить нас тим, що українці – народ толерантний. Але зміст цього висловлювання в тому, що ми готові толерувати «іншість», поки вона під ковпаком патріотизму. *
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lg ... tions.html

Тобто до суржику можна теж толерантно))

тоді вже
"- підкажіть, де наступна останівка?
- зупинка трохи далі, а ти, москалик, вже приїхав :D "

про прикре самогубство вже не будемо :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:54

  Shaman написав:тоді вже
"- підкажіть, де наступна останівка?
- зупинка трохи далі, а ти, москалик, вже приїхав :D "

про прикре самогубство вже не будемо :lol:

Ну тоді поховайте мене москалем.
- Чому?
- Нехай ще на одного москалика менше буде.
))
detroytred
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  #<1 ... 3163316431653166
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