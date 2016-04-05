Война в Украине продлится весь 2023 год, а в ЕС могут начаться веерные отключения света, — Financial Times выпустила свой прогноз
Главное: ▪️Война в Украине будет длиться весь год. Ни одна из сторон не согласятся заморозить конфликт. При этом Зеленский ожидает поставок оружия, а Путин "пытается перегруппироваться"; ▪️До апреля Европе могут грозить веерные отключения электроэнергии, если погода будет холодной. Пополнить подземные хранилища газа весной будет сложно; ▪️Байден снова пойдет на выборы президента США, а Трампу предъявят обвинение; ▪️В 2023 Китай не нападёт на Тайвань, но возможно, это произойдёт позже. https://www.ft.com/content/9784cc74-119 ... caf19f569e
Рашисти звичайно подають це, перекрутивши з перебільшенням. Мені ж сдається, що нарешті... Нарешті можновладці поступилися... Тому коли будуть гарантії, то партнери замість "допомогати Україні захищати себе" перейдуть до "захищати (і) своє". Тоді й піде зброя...
А Україні інвестиції не завадять. Тим паче при такій постановці питання: "«Мы с Эндрю договорились, что мы не заменим российскую инфраструктуру коммунистической эпохи, а скорее перейдем к новейшим технологиям», — сказал Зеленский. И добавить: «Мы воспользуемся тем фактом, что то, что разрушили русские, можно легко заменить новейшей и самой современной зеленой и цифровой инфраструктурой».
Це треба було зробити роки назад. Тоді може (точніше скоріше за все) рашисти не ризикнули напасти. Було б дорого й боляче, але на порядки дешевше і менш боляче, ніж війна зараз.
Блогерша схоже та ще ватниця, але мова про конкретно дану статтю з цитатами.
не потрібна нам бавовна у Москві, хай краще вийдуть покурити всі льотчики, матроси і танкісти.
Бавовна у москві - це приниження ворога, чергове доведення нездатності його армії/ППО захистити стратегічний об'єкт, а також знак, що відплата неодмінно настигне і безпечних місць для них не існує. Якщо кацапи вважають, що можна бескарно бомбити мирних у Києві, то чому їм не пояснити, що у відповідь може прилетіти по москві (на прикладі якихось військових об'єктів чи стіни/башні кремля, оскільки мирних ЗСУ принципово не чіпають)? Дуже показово було б збити зірку з кремля Це як поставити людину "на місце".
ПС. До речі у кацапстані буквально вчора відмінили святкові концерти та салюти Мені відомо про ХМАО, але може і в інших регіонах теж. Це називається тримати ворога "в тонусі"