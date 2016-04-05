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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3164316531663167
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:29

Война в Украине продлится весь 2023 год, а в ЕС могут начаться веерные отключения света, — Financial Times выпустила свой прогноз

Главное:
▪️Война в Украине будет длиться весь год. Ни одна из сторон не согласятся заморозить конфликт. При этом Зеленский ожидает поставок оружия, а Путин "пытается перегруппироваться";
▪️До апреля Европе могут грозить веерные отключения электроэнергии, если погода будет холодной. Пополнить подземные хранилища газа весной будет сложно;
▪️Байден снова пойдет на выборы президента США, а Трампу предъявят обвинение;
▪️В 2023 Китай не нападёт на Тайвань, но возможно, это произойдёт позже.
https://www.ft.com/content/9784cc74-119 ... caf19f569e
имхо Байден на выборы не пойдет, разве что младший.
Прилет по Киеву
https://t.me/oko_original/33221
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:00

Натрапив випадково на отаку блогерку зі статтею:
https://vandensky.blog/tag/блэкрок/
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Vc3H5ilj_U

Рашисти звичайно подають це, перекрутивши з перебільшенням.
Мені ж сдається, що нарешті...
Нарешті можновладці поступилися...
Тому коли будуть гарантії, то партнери замість "допомогати Україні захищати себе" перейдуть до "захищати (і) своє".
Тоді й піде зброя...

А Україні інвестиції не завадять.
Тим паче при такій постановці питання:
"«Мы с Эндрю договорились, что мы не заменим российскую инфраструктуру коммунистической эпохи, а скорее перейдем к новейшим технологиям», — сказал Зеленский. И добавить: «Мы воспользуемся тем фактом, что то, что разрушили русские, можно легко заменить новейшей и самой современной зеленой и цифровой инфраструктурой».

Це треба було зробити роки назад.
Тоді може (точніше скоріше за все) рашисти не ризикнули напасти.
Було б дорого й боляче, але на порядки дешевше і менш боляче, ніж війна зараз.

Блогерша схоже та ще ватниця, але мова про конкретно дану статтю з цитатами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:23

натяки Данілова

всім привіт. Натяк Данілова про сирени у москві обговорювався? шось реальне чи тільки іпсо?
P.S. Бажаю українцям здоров"я в 2023-му, перемоги ну і щасливого року смерті всім рашистам))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:сирени у москві
не потрібна нам бавовна у Москві, хай краще вийдуть покурити всі льотчики, матроси і танкісти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:57

Хай Вищі Сили в новому році сприяють перемозі над Злом, миру Україні, відродженню і процвітанню. А всі винні у цій війні та її жахіттях понесуть справедливу кару.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:17

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:сирени у москві
не потрібна нам бавовна у Москві, хай краще вийдуть покурити всі льотчики, матроси і танкісти.


Бавовна у москві - це приниження ворога, чергове доведення нездатності його армії/ППО захистити стратегічний об'єкт, а також знак, що відплата неодмінно настигне і безпечних місць для них не існує. Якщо кацапи вважають, що можна бескарно бомбити мирних у Києві, то чому їм не пояснити, що у відповідь може прилетіти по москві (на прикладі якихось військових об'єктів чи стіни/башні кремля, оскільки мирних ЗСУ принципово не чіпають)? Дуже показово було б збити зірку з кремля :roll: Це як поставити людину "на місце".

ПС. До речі у кацапстані буквально вчора відмінили святкові концерти та салюти :shock: :twisted: Мені відомо про ХМАО, але може і в інших регіонах теж. Це називається тримати ворога "в тонусі" :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:25

Шойгу поздравил личный состав и сообщил, что «победа неотвратима».

В русском языке «неотвратимым» бывает только наказание или возмездие. А победа - «неизбежной»
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:46

  vitaliian написав:
Шойгу поздравил личный состав и сообщил, что «победа неотвратима».

В русском языке «неотвратимым» бывает только наказание или возмездие. А победа - «неизбежной»

Ну как смогла)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 22:07

Ким написал что недоноски планируют под бой курантов дать залп из с300
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